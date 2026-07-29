San Juan decretó tres días de duelo por la tragedia aérea que dejó siete víctimas

La medida fue dispuesta por el Gobierno de San Juan luego del accidente ocurrido este 29 de julio de 2026 en Valle Fértil

El Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial tras la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio de 2026, en la que perdieron la vida siete personas, entre ellas cuatro funcionarios públicos que integraban organismos provinciales de seguridad y respuesta ante emergencias.

La disposición oficial establece que durante el período de duelo la bandera nacional y provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos. Además, se suspendieron los actos festivos organizados por el Estado provincial como muestra de respeto y acompañamiento a las familias de las víctimas.

Entre los fallecidos se encuentran Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, director de Bomberos de la Policía de San Juan; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía; y Carlos Heredia, director de Protección Civil de la Provincia, quienes desempeñaban funciones clave en el sistema provincial de seguridad y emergencias.

También fallecieron Matías Valenzuela, piloto de la aeronave perteneciente a una empresa privada; Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); y Rodrigo Aimeta, instructor de la capacitación que se desarrollaba en el marco de las actividades previstas.