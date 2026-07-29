Duelo en San Juan: la ACTC suspendió la esperada caravana del Turismo Carretera por el centro

La máxima categoría del automovilismo nacional tomó la decisión de cancelar la tradicional exhibición callejera de los autos y pilotos en señal de respeto por la tragedia en Valle Fértil.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), quedó oficialmente suspendida la tradicional caravana y exhibición de los autos por las calles de la Ciudad de San Juan.

A pocas horas del inicio de una nueva y convocante fecha del Turismo Carretera (TC) y el Turismo Nacional (TN) en suelo sanjuanino, la organización oficial confirmó una noticia que modifica la previa del evento. Por expresa decisión de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), quedó oficialmente suspendida la tradicional caravana y exhibición de los autos por las calles de la Ciudad de San Juan.

La movida promocional estaba programada originalmente para este viernes a las 19:00, en la antesala del clásico sorteo de la grilla de largada. Se trataba de una de las postales más esperadas por los fanáticos locales y turistas, quienes año tras año se nuclean masivamente para ver de cerca las máquinas y conseguir los saludos o autógrafos de los principales referentes del deporte motor nacional.Una medida en respeto al luto provincial.

La cancelación se resolvió de manera conjunta en el marco del profundo dolor que atraviesa toda la provincia tras el trágico accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, un siniestro que dejó un saldo trágico de víctimas fatales pertenecientes a las fuerzas de seguridad y a los equipos de emergencia.Ante este escenario de conmoción social, el Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial y dispuso la suspensión de los actos protocolares oficiales.

En estricta sintonía con este momento de recogimiento, la categoría decidió dar de baja el evento callejero para acompañar a las familias de las víctimas y a toda la comunidad en este difícil momento.