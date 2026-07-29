    • 29 de julio de 2026 - 16:59

    San Juan de luto: la caída del helicóptero en Valle Fértil se convirtió en la mayor tragedia aérea de su historia

    Del total de víctimas, solo cuatro eran sanjuaninos, marcando un hecho sin precedentes que se transforma en el accidente aéreo más grave de toda la historia provincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    eA traves de un comunicado el Gobierno expreso su dolor "El Gobierno de San Juan expresa su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. Acompaña con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias."

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    Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan.

    Rubén Castro, director de Bomberos de la Policía de San Juan.

    Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía.

    Carlos Heredia, director de Protección Civil de la Provincia.

    Matías Valenzuela, el piloto de la aeronave (perteneciente a la empresa privada).

    Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

    Rodrigo Aimeta, instructor de la capacitación.

    Un dolor sin precedentes en la memoria provincial

    Si bien San Juan resguarda en su historia los dolorosos recuerdos de accidentes aéreos que marcaron a la política y a la sociedad local en décadas pasadas (como los trágicos incidentes de El Tontal o el ocurrido en Valle Fértil en 2013,ninguno había alcanzado una magnitud semejante en cuanto a la pérdida masiva de vidas humanas en un mismo hecho.

    El Ejecutivo provincial emitió un comunicado expresando su "profundo dolor" y acompañando con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de trabajo de cada uno de los brigadistas, policías y funcionarios fallecidos en cumplimiento de sus labores.

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