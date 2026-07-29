Suspendieron el Foro contra la Trata de Personas en San Juan por el duelo tras la muerte de las siete víctimas del helicóptero

Este jueves se realizaría la presentación del Foro Contra la Trata de Personas , que iba a desarrollarse en el Salón Cruce de Los Andes del Centro Cívico y durante el cual estaba previsto el lanzamiento oficial del primer Comité Contra la Trata y Explotación de Personas de San Juan .

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San Juan tendrá un Comité Contra la Trata y Explotación de personas integrado por distintas entidades

Como parte de la jornada, estaba previsto que un colectivo especialmente ploteado con mensajes de prevención permaneciera estacionado frente al Centro Cívico para promover la concientización sobre la trata y explotación de personas.

Sin embargo, el accidente aéreo que terminó con la vida de siete personas, entre ellos cuatro sanjuaninos, en Valle Fértil obligó a suspender la actividad en el marco del luto provincial decretado por el Gobierno provincial.

La unidad, perteneciente a la empresa Andesmar , exhibe en sus laterales y parte trasera las frases "Rompé el silencio" y "Decile no a la trata" , además del número gratuito 145 , destinado a realizar denuncias o solicitar ayuda en casos de trata y explotación de personas.

El ploteo fue diseñado por la Gerencia de Marketing del Grupo Andesmar, mientras que la iniciativa forma parte del trabajo que la Fundación Andesmar desarrolla desde hace más de una década para visibilizar esta problemática en distintos puntos del país.

Quedó postergado el lanzamiento del primer Comité contra la Trata

Durante el foro también iba a concretarse la conformación oficial del primer Comité Contra la Trata y Explotación de Personas de San Juan, un espacio integrado por organismos públicos, fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y entidades privadas.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Fundación Andesmar y posteriormente fue impulsada por el Gobierno provincial para coordinar acciones de prevención, asistencia y articulación institucional frente a este delito.

Si bien la actividad quedó suspendida por el duelo provincial tras el accidente aéreo que costó la vida a siete personas, se espera que tanto el foro como la presentación del comité sean reprogramados en los próximos días.

Instituciones que conforman el Comité

La articulación interinstitucional resulta un pilar indispensable para abordar la complejidad de la trata de personas y la explotación laboral. Por este motivo, el Comité estará integrado por un abanico diverso de representantes del sector público y privado:

Ministerio de Gobierno: a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Tránsito.

a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Tránsito. Ministerio de Familia: a través de la Dirección de Género.

a través de la Dirección de Género. Secretaría de Seguridad y Orden Público.

Ministerio Público Fiscal.

Dirección Nacional de Migraciones.

Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Cámara Minera de San Juan.

Fundación Andesmar Guido Badaloni.

Acciones contra la trata también en Mendoza

De cara al Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, Fundación Andesmar refuerza en Mendoza su campaña para prevenir este delito, y alertar y detectar a posibles víctimas.

Con colectivos ploteados, campañas de difusión en la Terminal de Ómnibus, capacitaciones para trabajadores, esta Fundaciónrelanzó una estrategia que busca concientizara la sociedad y fortalecer la detección temprana de posibles casos.

En este marco, estudiantes y docentes mendocinos participaron este martes 28 de julio de una jornadaespecífica en el Espacio Cultural Julio Le Parc, mientras que el jueves abordarán el tema de la trata de persona de manera transversal en todos los contenidos curriculares.