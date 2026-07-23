La UCCuyo y la Federación Sanjuanina de Patín firmaron un convenio para capacitar entrenadores

El acuerdo busca fortalecer la formación permanente de los técnicos de hockey sobre patines mediante cursos con el objetivo de profesionalizar la actividad en San Juan.

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Federación Sanjuanina de Patín dieron un paso importante para el desarrollo del hockey sobre patines en la provincia al firmar un convenio de cooperación orientado a la capacitación y formación continua de los entrenadores.

El acuerdo permitirá que ambas instituciones trabajen de manera conjunta en la organización de cursos, jornadas y distintas propuestas académicas destinadas a brindar herramientas actualizadas a quienes tienen la responsabilidad de formar a jugadores de todas las edades.

Un impulso a la profesionalización del hockey Desde ambas entidades destacaron que los entrenadores cumplen un papel clave no solo en el aprendizaje técnico y táctico, sino también en la formación integral de los deportistas, promoviendo valores, acompañamiento educativo y desarrollo personal.

Por ese motivo, el convenio apunta a fortalecer la preparación de los cuerpos técnicos y generar espacios de actualización permanente que respondan a las nuevas demandas del deporte.

Más capacitación para fortalecer la disciplina La Federación Sanjuanina de Patín señaló que este acuerdo representa un nuevo avance en el proceso de profesionalización del hockey sobre patines, una disciplina en la que San Juan es reconocida a nivel nacional e internacional por su historia y tradición.