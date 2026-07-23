    • 23 de julio de 2026 - 20:22

    La UCCuyo y la Federación Sanjuanina de Patín firmaron un convenio para capacitar entrenadores

    El acuerdo busca fortalecer la formación permanente de los técnicos de hockey sobre patines mediante cursos con el objetivo de profesionalizar la actividad en San Juan.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Federación Sanjuanina de Patín dieron un paso importante para el desarrollo del hockey sobre patines en la provincia al firmar un convenio de cooperación orientado a la capacitación y formación continua de los entrenadores.

    Leé además

    La UCCuyo y la Liga Sanjuanina de Fútbol trabajarán juntas para profesionalizar el deporte.

    Alianza estratégica: La UCCuyo y la Liga Sanjuanina de Fútbol se unen para profesionalizar el deporte local
    alerta mundial: investigan dos partidos de espana por apuestas millonarias y decisiones polemicas

    Alerta mundial: investigan dos partidos de España por apuestas millonarias y decisiones polémicas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El acuerdo permitirá que ambas instituciones trabajen de manera conjunta en la organización de cursos, jornadas y distintas propuestas académicas destinadas a brindar herramientas actualizadas a quienes tienen la responsabilidad de formar a jugadores de todas las edades.

    Un impulso a la profesionalización del hockey

    Desde ambas entidades destacaron que los entrenadores cumplen un papel clave no solo en el aprendizaje técnico y táctico, sino también en la formación integral de los deportistas, promoviendo valores, acompañamiento educativo y desarrollo personal.

    Por ese motivo, el convenio apunta a fortalecer la preparación de los cuerpos técnicos y generar espacios de actualización permanente que respondan a las nuevas demandas del deporte.

    Más capacitación para fortalecer la disciplina

    La Federación Sanjuanina de Patín señaló que este acuerdo representa un nuevo avance en el proceso de profesionalización del hockey sobre patines, una disciplina en la que San Juan es reconocida a nivel nacional e internacional por su historia y tradición.

    Además, remarcaron que el vínculo con la Universidad Católica de Cuyo permitirá ampliar las oportunidades de capacitación y mejorar la calidad de la enseñanza en los clubes y escuelas deportivas de la provincia.

    Con esta iniciativa, el ámbito académico y el deportivo consolidan un trabajo conjunto que busca potenciar el crecimiento del hockey sobre patines y acompañar la formación de las futuras generaciones de entrenadores y jugadores.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Argentino. San Juan ya definió las listas de sus seleccionados para el U13 que se disputará en La Rioja.

    San Juan confirmó a sus seleccionados para el Campeonato Argentino U13 de básquetbol

    Por Redacción Diario de Cuyo
    sol naciente se pone al frente de la segunda fecha del ciclismo pista

    Sol Naciente se pone al frente de la segunda fecha del Ciclismo Pista

    Por Ariel Poblete
    La indumentaria combina un fondo blanco con finas tiras verticales en color celeste, evocando de forma directa la camiseta de la Selección Argentina. 

    Napoli presentó su nueva camiseta inspirada en la Argentina y Maradona

    Por Redacción Diario de Cuyo
    atletico argentino sacudio el mercado: oficializo a lucas ordonez como refuerzo y a pablo alvarez como entrenador

    Atlético Argentino sacudió el mercado: oficializó a Lucas Ordóñez como refuerzo y a Pablo Álvarez como entrenador

    Por Vanessa Chaparro