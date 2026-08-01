Los pases de colectivo vencidos para personas con discapacidad seguirán vigentes hasta fin de año

Las personas con discapacidad podrán continuar utilizando sus pases gratuitos de colectivo vencidos hasta el 31 de diciembre de 2026 en San Juan. La medida busca evitar interrupciones en el acceso al transporte mientras los beneficiarios completan la renovación de sus certificados.

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La extensión fue acordada entre la Dirección de Personas con Discapacidad, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de Red Tulum . Comprende la parte inferior del Certificado Único de Discapacidad, que funciona como pase libre, cuando su vencimiento se haya producido durante 2025 o 2026 .

El beneficio podrá utilizarse en todas las líneas de transporte público de corta distancia que integran la Red Tulum. La prórroga anterior había finalizado el 31 de julio, por lo que ahora se suman otros cinco meses de validez.

La gratuidad es personal e intransferible y alcanza los viajes vinculados con actividades médicas, asistenciales, educativas, laborales, recreativas y sociales.

Cuando el CUD indique que la persona necesita viajar acompañada, el beneficio también abarcará al acompañante. Para acceder al transporte gratuito deberá presentarse la parte inferior del certificado correspondiente.

La medida está contemplada en el artículo 22 de la Ley Provincial 814-A, que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a viajar sin costo en el transporte público de pasajeros.

Durante este nuevo plazo, los beneficiarios podrán reunir la documentación necesaria y avanzar con la actualización de sus certificados. La información, los requisitos y las planillas que debe completar el médico de cabecera están disponibles en el sitio de la Dirección de Personas con Discapacidad de San Juan.