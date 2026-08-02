Silvia Abedia, la sanjuanina que encontró en el arte una forma de volver a empezar: la historia detrás de Magia

Lo que comenzó como una manera de sobrellevar un momento difícil terminó convirtiéndose en un nuevo proyecto de vida. Silvia Abedia encontró en el arte un refugio durante una enfermedad y, con el paso de los años, esa necesidad de mantener las manos y la mente ocupadas dio origen a Magia, el espacio que hoy reúne sus creaciones y la excusa ideal para compartir los conocimientos que fue adquiriendo.

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Aunque asegura que realiza este trabajo desde hace muchos un tiempo, fue hace 5 años cuando decidió dedicarle mayor tiempo y esfuerzo, dándole un marco de emprendimiento. El impulso no llegó por una oportunidad comercial, sino por una situación personal que la obligó a replantearse el día a día. "Fue motivo de una enfermedad. Necesitaba abocarme más a hacer esto y fue lo que me dio el empuje para salir adelante, levantarme, trabajar con mis manos y mantener mi mente ocupada", contó Silvia a DIARIO DE CUYO.

Ese proceso también estuvo acompañado por el aprendizaje constante. Sus primeros pasos en la pintura los dio junto a una profesora, y luego continuó perfeccionándose mediante cursos gratuitos por internet. Durante la pandemia, aprovechó las capacitaciones virtuales que se dictaban para incorporar nuevas técnicas y prestar atención a los pequeños detalles que, según afirma, marcan la diferencia en cada pieza.

“Todo se aprende, la vida te va enseñando el día a día”, destaca la sanjuanina.

Todas las propuestas creativas de Silvia forman parte de su emprendimiento, el que llamó Magia. Pintura sobre tela y cuadros, confección de morrales, bolsitas de tela, caminos de mesa, individuales personalizados, cajas decoradas y souvenirs son parte de los objetos que interviene y ofrece. También trabaja con telar y crochet, técnicas que forman parte de su propuesta artesanal.

Gran parte de su crecimiento llegó gracias a las ferias. Allí no solo concreta distintas ventas, sino que también establece contacto con nuevos clientes que luego vuelven a comunicarse para realizar encargos personalizados.

"Las ferias son buenas porque la gente se lleva una tarjeta, después te ubica y te pide souvenirs, bolsitas de tela, caminos de mesa o cuadros. Así se va formando una clientela propia", explicó con orgullo, destacando que hay un esfuerzo detrás para estar presente en cada invitación, siempre y cuando su salud la acompañe.

Magia y un trabajo compartido en familia

Aunque es la cara visible de Magia, Silvia no transita este camino sola. Sus hijos suelen ayudarla en distintas tareas y la integrante más pequeña de la familia ya comenzó a mostrar interés por el oficio. Su nieta, de apenas cuatro años, disfruta pintar las cajitas y hasta le da indicaciones con la espontaneidad propia de la infancia. "Vos dale el fino, nona", asegura entre risas.

Para Silvia, ese acompañamiento familiar es uno de los motores que la impulsan a seguir creando y participando en cada feria.

Dónde encontrar a las creaciones de Silvia Abedia

Quienes deseen conocer sus trabajos o realizar pedidos pueden encontrarla en el perfil de Instagram como Magia.

También recibe consultas al teléfono 264 508-1998 y participa habitualmente en las ferias organizadas por el Gobierno de San Juan, donde exhibe sus creaciones junto a otros artesanos de la provincia.