TN APAT: Agustín Canapino ganó en San Juan y alcanzó su cuarto triunfo de la temporada

Agustín Canapino ganó la sexta final del campeonato de la Clase 3 en San Juan y llegó a su cuarto triunfo en la temporada, estirando aún más la diferencia en el liderazgo del campeonato. La victoria en San Juan se suma a las que ya obtuvo este año en el autódromo Oscar Cabalém, Juan Manuel Fangio de Rosario y Termas de Río Hondo.

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El piloto de Arrecifes largó primero a bordo del Chevrolet Cruze, pero una buena maniobra de Ever Franetovich lo relegó al segundo lugar, situación que aprovechó el santafesino del equipo GC Competición para construir una ventaja que se esfumó en un abrir y cerrar de ojos cuando transitaban la vuelta 6, momento en el que el motor del Ford Focus dijo basta y debió abandonar la carrera.

En ese momento Agustín Canapino pasó a liderar la competencia hasta la bandera a cuadros para afirmarse como el gran candidato a quedarse con el título esta temporada. En el podio lo escoltaron Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y Leonel Pernía (Honda Civic).

Canapino lidera el certamen con 223 puntos, con una ventaja de 45 puntos sobre Facundo Chapur que tiene 178 y le sacó 73 puntos a Julián Santero, quien está tercero con 150 unidades.

La Clase 2 del TN APAT llevó a cabo su final de domingo en la mañana de Villicum, donde Pedro Grippo se quedó con la victoria. Mientras que Bestani y Bastidas completaron el podio.

El comienzo de la carrera lo tuvo a Balerini como el puntero cómodo de la carrera tras ganar la serie más veloz el sábado, pero promediando la final pisó una mancha de aceite, se despistó y quedó clavado en la leca.

Desde ese momento, Pedro Grippo quedó como líder y no soltó esa posición hasta que cruzó la bandera a cuadros. Segundo llegó Maxi Bestani y tercero finalizó Exequiel Bastidas. Mientras que completaron los mejores cinco Francisco Coltrinari y Andrés Calderón.

En el campeonato hay dos punteros, ya que Tomás Vitar y Francisco Coltrinari tienen 201 unidades. Mientras que en la tercera colocación aparece Bastidas con 198. La próxima fecha de la Clase 2 del TN APAT será el 30 de agosto en Oberá.