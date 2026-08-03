El oficialismo cambió el proyecto de la Ley de Tierras: elevó al 25% el límite para compras de extranjeros

El oficialismo volvió a modificar el proyecto de reforma de la ley de tierras en un intento por reunir los votos necesarios para lograr su aprobación en el Senado . Después de varios cambios y cinco intentos fallidos de tratamiento, La Libertad Avanza dejó de lado su propuesta original y ahora impulsa elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrán estar en manos de capitales extranjeros.

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La nueva redacción será presentada este martes por la tarde en una conferencia de prensa encabezada por la senadora Patricia Bullrich , quien busca cerrar las negociaciones con los bloques aliados antes de la sesión prevista para el jueves.

El proyecto inicial, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , proponía eliminar por completo las restricciones establecidas por la ley vigente para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Sin embargo, ante la falta de respaldo legislativo, el oficialismo reformuló la iniciativa y optó por mantener un límite, aunque ampliándolo del 15% actual al 25% del territorio rural de cada provincia.

El nuevo texto establece que la prohibición regirá únicamente cuando la adquisición de tierras por personas humanas o jurídicas extranjeras supere ese 25% del territorio provincial.

La búsqueda de los votos

En el Gobierno reconocen que el cambio apunta exclusivamente a sumar apoyos en el Senado. Hasta el fin de semana, los cálculos del bloque libertario indicaban que reunían como máximo 34 votos, por debajo de los 36 necesarios para aprobar el proyecto.

Con la nueva versión esperan convencer a algunos legisladores aliados y alcanzar la mayoría para otorgarle media sanción a la iniciativa.

No obstante, varios senadores opositores señalaron que todavía existe incertidumbre sobre cuál será el texto definitivo, debido a las numerosas modificaciones que sufrió desde su presentación.

La estrategia del oficialismo

Dentro de La Libertad Avanza también admiten que el proyecto generó tensiones políticas y obligó al oficialismo a negociar concesiones para avanzar con otras reformas consideradas prioritarias por el Gobierno.

Además, la Casa Rosada busca evitar un eventual escenario de empate en la votación. La vicepresidenta Victoria Villarruel ya expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y, en caso de igualdad de votos, le correspondería definir el resultado como presidenta del Senado.

Para minimizar ese riesgo, el presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Ecuador el miércoles por la noche. Durante su ausencia, Villarruel asumirá como presidenta en ejercicio de la Nación y no podrá conducir la sesión del Senado, tarea que recaerá en el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

Con este escenario, el oficialismo confía en llegar al debate del jueves con mayores posibilidades de aprobar una de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.