    • 29 de julio de 2026 - 18:47

    Malvinas en la camiseta: impulsan un proyecto para que sean obligatorias en todas las selecciones argentinas

    Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca crear un régimen oficial para que la indumentaria de los deportistas nacionales lleve la representación gráfica de las Islas Malvinas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de blindar el reclamo de soberanía nacional en cada escenario internacional. La iniciativa propone la creación del Régimen Nacional de Identidad en Indumentaria Deportiva Argentina, que obliga a todas las selecciones y delegaciones nacionales a incorporar la imagen de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en su ropa oficial.

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    El texto fue impulsado por el diputado nacional Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y cuenta con el respaldo de los legisladores María Teresa García, Sergio Palazzo, Lucía Cámpora y Lorena Pokoik.

    Cómo surge la propuesta

    De acuerdo con los fundamentos del expediente, la iniciativa se gestó al calor de la repercusión que dejó el plano internacional —en especial tras la reciente participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026—, donde jugadores del combinado nacional exhibieron banderas con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

    Para los autores, llevar este reclamo histórico en la indumentaria busca mantener vigente la memoria colectiva y la defensa de la soberanía en los escenarios deportivos más masivos del planeta.

    Qué alcances tendría la normativa

    La propuesta detalla pautas estrictas para la vestimenta de los atletas nacionales. Entre los puntos clave se destacan:

    Obligatoriedad total: Abarca a los equipos que compitan en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Juegos Panamericanos, torneos sudamericanos, campeonatos mundiales y cualquier otra competencia oficial internacional.

    Presencia institucional: La gráfica de los archipiélagos deberá lucir de manera visible, clara y destacada, acompañando los colores tradicionales de la bandera argentina.

    Límite a los sponsors: El proyecto estipula expresamente que las marcas comerciales o patrocinadores técnicos no podrán ocultar, desplazar ni reducir la visibilidad de la identificación insular.

    Protocolo y ceremonias: La exigencia no se limita al momento de la competencia, sino que se extiende a actos oficiales, ceremonias de apertura y clausura, premiaciones, conferencias de prensa y presentaciones formales.

    En caso de ser aprobado en el Congreso, la Subsecretaría de Deportes de la Nación actuará como autoridad de aplicación, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley en cada disciplina.

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