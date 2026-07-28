    • 28 de julio de 2026 - 20:49

    Debate caliente en el Senado: la Iglesia cruzó con dureza el proyecto oficial sobre tierras y extranjerización

    La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen emitieron una severa advertencia dirigida al Senado.

    campo-cerco-ley-de-tierras
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La discusión legislativa en torno al polémico proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada y tierras sumó un actor de peso. Diversos sectores de la Iglesia Católica elevaron sus críticas a través de una carta abierta titulada "La tierra: madre, hermana y bien común", metiendo presión de lleno en la agenda del Senado de la Nación.

    Leé además

    Polémica en el Senado: las dietas trepan a $12 millones.

    Polémica en el Senado: las dietas trepan a $12 millones y vuelve el debate por los aumentos automáticos
    El presidente Javier Milei fue condecorado este martes con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

    Javier Milei fue distinguido con un Doctor Honoris Causa por una universidad de Perú tras la asunción de Keiko Fujimori

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La iniciativa impulsada por el Ejecutivo —que contempla la flexibilización de normativas clave— encendió las alertas de obispos y organizaciones sociales, quienes advierten sobre el impacto directo que tendría en el territorio nacional.

    Los ejes del conflicto: qué cuestiona la Iglesia

    En el documento firmado de forma conjunta por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen, los referentes religiosos hicieron un llamado directo a los legisladores para que prioricen "el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que los intereses particulares".

    Entre los puntos más cuestionados del proyecto figuran:

    Compra de tierras por extranjeros: El texto advierte que la normativa deja sin efecto las limitaciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

    Zonas estratégicas y recursos naturales: Se señala con preocupación la habilitación de acceso ilimitado a áreas de reservas de agua y otros bienes naturales indispensables.

    Uso de tierras incendiadas: La Iglesia objetó los artículos que permiten la utilización inmediata de superficies afectadas por incendios forestales, eliminando restricciones históricas para su manejo.

    Pérdida de poder estatal: Según los firmantes, el proyecto debilita la potestad del Estado en sus diferentes niveles para gestionar el ordenamiento territorial, planificar obras y proteger a los sectores más vulnerables frente al avance de intereses privados.

    "La tierra no es una mercancía"

    Apelando a conceptos sobre el destino universal de los bienes, el comunicado enfatiza que los recursos naturales no pueden reducirse a un simple activo económico.

    Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra representa un hogar y sustento vital, por lo que la desregulación propuesta es vista como un retroceso en la soberanía de los alimentos y de los bienes comunes.

    Con el debate parlamentario en marcha y la discusión instalada en la Cámara alta, las advertencias de la Iglesia suman un fuerte condimento político y social a una iniciativa que ya enfrenta resistencia en distintos sectores de la oposición y organizaciones civiles.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los retrocesos más moderados se observaron en San Juan (-0,4%) y Formosa (-0,9%). 

    Consumo en caída: las bebidas y los lácteos encabezan la lista de lo que los argentinos dejaron de comprar en el súper

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En el terreno trabajan más de 60 personas de manera coordinada para lograr combatir el fuego.

    Voraz incendio forestal en La Rioja: las llamas ya consumieron casi 900 hectáreas en las sierras

    Por Redacción Diario de Cuyo
    fuerte cruce entre el gobierno y la uba por el porcentaje de alumnos extranjeros: la desmentida oficial

    Fuerte cruce entre el Gobierno y la UBA por el porcentaje de alumnos extranjeros: la desmentida oficial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un joven de 26 años murió ahogado en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú

    Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una embarcación

    Por Redacción Diario de Cuyo