    • 28 de julio de 2026 - 18:31

    Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una embarcación

    El accidente ocurrió durante una excursión en el lado brasileño del parque. La víctima era un joven neerlandés de 26 años y las autoridades investigan las causas del siniestro.

    Un joven de 26 años murió ahogado en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú

    Un joven de 26 años murió ahogado en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una excursión turística en las Cataratas del Iguazú terminó en tragedia este martes, cuando una embarcación que navegaba por el río Iguazú volcó en el lado brasileño del parque y provocó la muerte de un turista neerlandés de 26 años.

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    El accidente ocurrió cerca del mediodía durante un paseo de la empresa Macuco Safari, que realiza recorridos por los principales saltos de agua. A bordo viajaban ocho personas: seis turistas de Países Bajos y dos integrantes de la tripulación.

    Según informaron medios brasileños, el joven viajaba junto a su novia y la familia de ella. Todos los ocupantes fueron rescatados del agua, pero la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

    Otro de los pasajeros fue derivado al mismo centro de salud, mientras que cuatro turistas recibieron atención médica en el parque y no necesitaron ser hospitalizados. El piloto y el copiloto también fueron evaluados por personal de emergencias.

    Investigan las causas del vuelco

    La Armada de Brasil y la Policía Civil intervinieron en el lugar del accidente, mientras que la Capitanía Fluvial del Río Paraná abrió una investigación para determinar las circunstancias, las causas y las posibles responsabilidades del hecho.

    Por su parte, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo que supervisa la concesión del Parque Nacional Iguazú, informó que la empresa Macuco Safari cuenta con la documentación y las habilitaciones exigidas para operar.

    Uno de los aspectos que analizan los investigadores es el elevado caudal del río al momento del accidente. Entre las 11 y las 13, las cataratas registraban un promedio de 4,3 millones de litros de agua por segundo, casi el triple del caudal habitual de 1,5 millones, aunque las autoridades aclararon que todavía no se estableció una relación directa entre ese factor y el vuelco.

    El episodio ocurrió apenas un día después de la reapertura de la pasarela hacia la Garganta del Diablo en el lado argentino, que había permanecido cerrada debido al fuerte incremento del caudal.

    Tras el siniestro, Macuco Safari expresó sus condolencias a la familia de la víctima, aseguró que colaborará con la investigación y anunció la suspensión temporal de todas sus excursiones. Además, informó que quienes ya tenían reservas podrán solicitar el reembolso del dinero o reprogramar la actividad.

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