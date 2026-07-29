Orgullo nacional: estudiantes argentinos ganaron el Mundial de Ingeniería Aeroespacial respaldado por la NASA

Un equipo de diez estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) hizo historia al consagrarse campeones del Mundial de Ingeniería Aeroespacial (CanSat Competition), un certamen internacional avalado por la NASA y la American Astronautical Society que se llevó a cabo en Virginia, Estados Unidos.

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El logro posiciona a la educación y al talento tecnológico argentino en lo más alto de la escena global, superando a delegaciones de potencias de todo el mundo.

El certamen convoca año a año a universidades globales para desarrollar, diseñar, armar y lanzar una misión aeroespacial a pequeña escala. En esta edición, cuarenta equipos llegaron a la instancia final, de los cuales la mitad pertenecían a instituciones de Estados Unidos.

El conjunto del ITBA se convirtió en el único representante de la Argentina y de Latinoamérica en alcanzar la gloria máxima. El podio se completó con representantes de Turquía en el segundo puesto y de Taiwán en el tercero.

La misión consistió en desarrollar un CanSat, un dispositivo del tamaño de una lata de gaseosa que simula las funciones complejas de un satélite real.

Entre los puntos más evaluados por el jurado internacional se destacaron:

Sistema de autogiro: Diseñado para lograr un descenso controlado.

Telemetría en tiempo real: Capacidad de transmitir datos precisos durante toda la trayectoria.

Registro audiovisual: Una cámara a bordo encargada de documentar todo el vuelo desde el aire.

Talento interdisciplinario y federal

El equipo argentino estuvo conformado por jóvenes que cursan distintas carreras como ingeniería mecánica, electrónica, industrial, informática y bioingeniería. Para cumplir con las exigencias del certamen, se dividieron en subgrupos operativos enfocados en áreas clave: estructuras, hardware, software y operaciones.

Los estudiantes que conformaron la delegación campeona son:

Santiago Bolzicco

Ezequiel Bozicco

Micaela Perillo

Rafael Dalzotto

Emanuel Albornoz

Agustín Pilotto

Daniela Maradei

Thomas Marthi

Santino Agosti

Agustín Martínez

Para alcanzar el máximo galardón, los alumnos debieron superar un riguroso proceso que incluyó el diseño conceptual, la fabricación de prototipos, la integración de componentes, pruebas de vuelo exhaustivas, análisis de datos en profundidad y la defensa de los resultados ante expertos aeroespaciales.

Este hito ratifica el nivel de excelencia de la formación técnica en el país y el potencial de los jóvenes profesionales en el desarrollo de la industria aeroespacial moderna.