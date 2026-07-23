Cirugía de retina: médicos argentinos crean un dispositivo innovador y son distinguidos en Canadá

Un equipo de oftalmólogos argentinos volvió a posicionar a la medicina nacional en lo más alto del escenario internacional. Los especialistas recibieron un prestigioso reconocimiento en Canadá tras presentar un innovador método para abordar una de las intervenciones de retina más riesgosas y complejas.

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El proyecto de los profesionales argentinos fue seleccionado entre más de un centenar de propuestas científicas de todo el mundo durante el congreso de la American Society of Retina Specialists (ASRS).

El trabajo fue galardonado con el Rhett Buckler Award, una distinción reconocida mundialmente como el “Óscar de la retina”, que premia los mayores avances científicos e innovaciones audiovisuales en la materia.

Con este nuevo galardón, la institución argentina suma su séptimo Rhett Buckler Award y logra un cuarto puesto histórico en el festival científico de la ASRS, consolidando su trayectoria ante la comunidad médica global.

La innovación está orientada al tratamiento de la proliferación vitreorretiniana, una de las complicaciones más difíciles y graves que pueden aparecer tras un desprendimiento o cirugía de retina.

"Inyección gentil": Desarrollaron un dispositivo que permite aplicar de manera más segura y controlada los colorantes vitales que se utilizan para teñir las membranas durante la operación.

Reducción del jet effect: El mecanismo disminuye la salida brusca del líquido (conocida como jet effect), lo que resulta fundamental cuando el cirujano trabaja a distancias milimétricas de la retina.

Mayor estabilidad: Esta técnica evita que el tejido pierda estabilidad y reduce considerablemente los riesgos de generar un desprendimiento de retina adicional durante el procedimiento.

"Animarse a observar un problema desde una perspectiva diferente"

El Dr. Martín Charles, referente del equipo médico, destacó la trascendencia de este avance científico surgido en el país:

“Este séptimo Rhett Buckler Award representa años de investigación, desarrollo tecnológico y trabajo en equipo. La innovación comienza cuando nos animamos a observar un problema desde una perspectiva diferente y buscamos una manera más segura de resolverlo”.

Asimismo, desde el equipo resaltaron que esta técnica demuestra que desde Argentina se puede generar conocimiento, innovar y aportar valor de impacto internacional a la