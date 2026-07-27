Cayeron un 22% los viajes de argentinos al exterior y creció la llegada de turistas extranjeros

Cada vez menos argentinos hacen las valijas para vacacionar fuera del país. Durante junio, los viajes al exterior volvieron a caer con fuerza y marcaron el mayor descenso interanual desde la pandemia, mientras que el ingreso de turistas extranjeros continuó en alza, consolidando un cambio de tendencia en el turismo internacional.

El dólar mayorista se mantuvo bajo presión y no superó los $1.500: a cuánto cotizó el dólar blue en San Juan

La actividad industrial volvió a caer en junio y la UIA advirtió que la producción sigue debilitada

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, en junio viajaron al exterior 501.918 residentes argentinos, lo que representa una baja del 22% respecto del mismo mes de 2025. Se trata de la caída interanual más pronunciada desde marzo de 2021, cuando las restricciones por el Covid-19 condicionaban los desplazamientos internacionales.

Además, la serie desestacionalizada mostró que fue el nivel más bajo de turismo emisivo desde diciembre de 2024.

En sentido contrario, el turismo receptivo mantuvo su crecimiento. Durante junio ingresaron a la Argentina 329.177 visitantes no residentes, un 3% más que en igual período del año pasado.

Con estos resultados, el primer semestre de 2026 cerró con seis meses consecutivos de caída en la cantidad de argentinos que viajaron al exterior y seis meses seguidos de crecimiento en la llegada de turistas extranjeros.

Según los analistas, este cambio responde principalmente a la evolución del tipo de cambio. Tras el ajuste del dólar real registrado a fines de 2025, viajar al exterior se volvió más caro para los argentinos, mientras que Argentina ganó competitividad como destino para los visitantes extranjeros.

También mejoró el saldo en dólares

El informe del INDEC también mostró una mejora en el balance turístico medido en divisas.

Durante el segundo trimestre, los turistas extranjeros gastaron en el país unos US$608,8 millones, un 13,8% más que un año atrás. En cambio, los argentinos desembolsaron US$1.360,7 millones durante sus viajes al exterior, un 2,9% menos que en el mismo período de 2025.

Como consecuencia, el déficit turístico se redujo en US$44,5 millones, equivalente a una mejora del 5,6%.

Brasil, Chile y Estados Unidos, los destinos que más cayeron

Entre los destinos internacionales más afectados por la baja del turismo emisivo sobresalieron Brasil, con una caída del 31,3%, Chile (34,1%) y Norteamérica (35,5%).

En contrapartida, el crecimiento del turismo receptivo estuvo impulsado principalmente por la llegada de visitantes provenientes de Brasil, que aumentó un 15,2%, y de Chile, con un incremento del 18,5%.

Los datos reflejan un escenario diferente al de los últimos años: con un dólar más caro en términos reales y un menor poder adquisitivo, cada vez menos argentinos eligen vacacionar en el exterior, mientras el país recupera atractivo para los turistas extranjeros.