Caso Loan: declaran cuatro nuevos testigos y el juicio pone el foco en la falsa alarma sobre la aparición del niño

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles en Corrientes con una nueva jornada de audiencias en la que declararán cuatro testigos considerados clave para reconstruir las primeras horas de la búsqueda del niño.

Se reanuda el juicio por el caso Loan: declaran testigos clave y policías de las primeras horas de búsqueda

Caso Loan: se reanuda el juicio y la declaración de dos policías podría complicar al excomisario Walter Maciel

Tras el paso de 23 testigos en las audiencias anteriores, el Tribunal escuchará los testimonios del concejal de 9 de Julio Jorge Daniel Moreira , la directora del Hospital de 9 de Julio Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez.

Uno de los ejes de la jornada será el episodio ocurrido durante la madrugada del 14 de junio, cuando comenzó a circular la versión de que Loan había sido encontrado. Según consta en el expediente, el entonces comisario Walter Maciel, uno de los acusados en la causa, envió un mensaje de voz al concejal Moreira alrededor de las 2:10 en el que afirmaba que el niño había aparecido.

Minutos después, al comprobar que la información era falsa, el edil volvió a comunicarse con Maciel para preguntarle por qué se hablaba de una "falsa alarma". El comisario respondió que la confusión se había originado por versiones difundidas por familiares del menor.

La directora del Hospital "Juan Romero", Gabina Pelozo, también declarará sobre ese episodio. Según su testimonio incorporado a la causa, recibió un llamado solicitando una ambulancia porque el niño supuestamente había sido hallado.

El aviso fue realizado por el sargento Lisandro Saucedo, quien acudió al hospital para pedir personal médico e insumos. Sin embargo, al llegar al lugar indicado, el equipo sanitario fue informado de que la noticia era errónea y que la búsqueda debía continuar.

Saucedo ratificará además que, cuando consultó al comisario Maciel sobre la necesidad de asistencia médica, recibió la orden de movilizar una ambulancia, aunque finalmente nunca se confirmó el hallazgo del menor.

Un jefe policial también dará su versión

El cuarto testigo convocado será el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II de Goya, quien intervino en la coordinación de los operativos de búsqueda desde las primeras horas de la desaparición.

Su declaración buscará aportar detalles sobre la organización del operativo y esclarecer cómo se originó el rumor que llevó a movilizar recursos policiales y sanitarios por una supuesta aparición de Loan que nunca ocurrió.

Las audiencias continúan mientras el tribunal intenta reconstruir con precisión cada uno de los movimientos realizados durante las horas posteriores a la desaparición del niño, uno de los puntos centrales del proceso judicial que se desarrolla en Corrientes.