    • 29 de julio de 2026 - 08:58

    Caso Loan: declaran cuatro nuevos testigos y el juicio pone el foco en la falsa alarma sobre la aparición del niño

    Este miércoles continuarán las audiencias en Corrientes con las declaraciones de un concejal, una médica y dos policías. Sus testimonios están vinculados al confuso episodio ocurrido horas después de la desaparición de Loan Danilo Peña.

    Caso Loan.

    Caso Loan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles en Corrientes con una nueva jornada de audiencias en la que declararán cuatro testigos considerados clave para reconstruir las primeras horas de la búsqueda del niño.

    Leé además

    Nuevos testigos en el juicio por Loan podrían complicar al excomisario Walter Maciel. (Foto: TN).

    Caso Loan: se reanuda el juicio y la declaración de dos policías podría complicar al excomisario Walter Maciel
    Las audiencias volverán a realizarse los martes, miércoles y jueves tras la finalización de la feria judicial establecida en la provincia de Corrientes.

    Se reanuda el juicio por el caso Loan: declaran testigos clave y policías de las primeras horas de búsqueda

    Tras el paso de 23 testigos en las audiencias anteriores, el Tribunal escuchará los testimonios del concejal de 9 de Julio Jorge Daniel Moreira, la directora del Hospital de 9 de Julio Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez.

    Uno de los ejes de la jornada será el episodio ocurrido durante la madrugada del 14 de junio, cuando comenzó a circular la versión de que Loan había sido encontrado. Según consta en el expediente, el entonces comisario Walter Maciel, uno de los acusados en la causa, envió un mensaje de voz al concejal Moreira alrededor de las 2:10 en el que afirmaba que el niño había aparecido.

    Minutos después, al comprobar que la información era falsa, el edil volvió a comunicarse con Maciel para preguntarle por qué se hablaba de una "falsa alarma". El comisario respondió que la confusión se había originado por versiones difundidas por familiares del menor.

    La directora del Hospital "Juan Romero", Gabina Pelozo, también declarará sobre ese episodio. Según su testimonio incorporado a la causa, recibió un llamado solicitando una ambulancia porque el niño supuestamente había sido hallado.

    El aviso fue realizado por el sargento Lisandro Saucedo, quien acudió al hospital para pedir personal médico e insumos. Sin embargo, al llegar al lugar indicado, el equipo sanitario fue informado de que la noticia era errónea y que la búsqueda debía continuar.

    Saucedo ratificará además que, cuando consultó al comisario Maciel sobre la necesidad de asistencia médica, recibió la orden de movilizar una ambulancia, aunque finalmente nunca se confirmó el hallazgo del menor.

    Un jefe policial también dará su versión

    El cuarto testigo convocado será el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II de Goya, quien intervino en la coordinación de los operativos de búsqueda desde las primeras horas de la desaparición.

    Su declaración buscará aportar detalles sobre la organización del operativo y esclarecer cómo se originó el rumor que llevó a movilizar recursos policiales y sanitarios por una supuesta aparición de Loan que nunca ocurrió.

    Las audiencias continúan mientras el tribunal intenta reconstruir con precisión cada uno de los movimientos realizados durante las horas posteriores a la desaparición del niño, uno de los puntos centrales del proceso judicial que se desarrolla en Corrientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    caso loan: lo ultimo que se sabe del nino que genero conmocion en paraguay

    Caso Loan: lo último que se sabe del niño que generó conmoción en Paraguay

    La Policía de Paraguay analiza la aparición de un niño con similares características a Loan en la televisión.

    En Paraguay analizan la aparición de un niño en la televisión con similares características a Loan

    Cristina Kirchner ratificó que llevará su caso a la ONU: La proscripción perpetua es la pena principal

    Cristina Kirchner ratificó que llevará su caso a la ONU: "La proscripción perpetua es la pena principal"

    El equipo estuvo integrado por Santiago Bolzicco, Ezequiel Bozicco, Micaela Perillo, Rafael Dalzotto, Emanuel Albornoz, Agustín Pilotto, Daniela Maradei, Thomas Marthi, Santino Agosti y Agustín Martínez, todos estudiantes de distintas ramas de la ingeniería.

    Orgullo nacional: estudiantes argentinos ganaron el Mundial de Ingeniería Aeroespacial respaldado por la NASA

    Por Redacción Diario de Cuyo