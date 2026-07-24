    • 24 de julio de 2026 - 19:56

    Polémica por la quita de los stickers de Malvinas en colectivos: el Gobierno desmintió una orden oficial

    Tras las denuncias de chóferes y gremios sobre el retiro de la calcomanía obligatoria de "Las Islas Malvinas son argentinas", la Secretaría de Transporte salió a aclarar que no emitió ninguna directiva.

    Las Islas Malvinas son argentinas de las unidades de colectivo.

    "Las Islas Malvinas son argentinas" de las unidades de colectivo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una fuerte polémica nacional se desató en las últimas horas en el sector del transporte público luego de que circularan versiones y denuncias sobre el presunto retiro de la tradicional calcomanía que reivindica la soberanía nacional con la frase "Las Islas Malvinas son argentinas" de las unidades de colectivo.

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    Ante el revuelo generado en redes sociales y la preocupación manifestada por entidades gremiales y agrupaciones de veteranos de guerra, la Secretaría de Transporte de la Nación emitió un comunicado oficial en el que desmintió de forma categórica haber dado una indicación para quitar dicha cartelería.

    Qué dice la normativa vigente

    La presencia de la leyenda sobre las Islas Malvinas en el transporte público está regulada por la Ley Nacional N° 27.023, sancionada en 2014.

    La norma establece con claridad:

    Obligatoriedad: El uso del ploteo o calcomanía es obligatorio en todas las unidades de transporte público de pasajeros (colectivos, trenes y transporte fluvial) que dependan de jurisdicción nacional.

    Visibilidad: La gráfica debe estar ubicada en un lugar visible para los usuarios.

    Vigencia: La ley sigue plenamente vigente y no ha sufrido modificaciones ni derogaciones.

    La postura oficial y las denuncias gremiales

    Desde la cartera de Transporte precisaron que la regulación no ha cambiado y que no existe ninguna instrucción oficial para modificar la gráfica actual en las líneas bajo jurisdicción nacional. "No se ha emitido ninguna orden ni resolución que contradiga la legislación vigente respecto a la causa Malvinas en los medios de transporte", aclararon voceros del área.

    Por su parte, sectores sindicales y choferes habían encendido la alarma tras detectar unidades en las que la calcomanía había sido retirada o reemplazada durante trabajos de mantenimiento y repintado de las carrocerías, lo que abrió la sospecha de una directiva informal por parte de algunas empresas concesionarias.

    Tras la aclaración del Gobierno nacional, la Secretaría recordó que el cumplimiento de la ley sigue siendo obligatorio para las empresas prestadoras del servicio en todo el país.

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