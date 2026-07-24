El insólito caso del pueblo argentino que fue vendido y hoy revive en el debate de la Ley de Tierras

¿Sabías que hubo un momento en la historia reciente argentina en el que un pueblo entero fue vendido a un inversor extranjero como si fuera un lote más? Aunque parezca un guion de ficción, ocurrió en 2008 en Valle Hermoso, una pequeña localidad cordillerana del departamento Vinchina, en la vecina provincia de La Rioja.

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En aquel momento, una controvertida operación inmobiliaria le otorgó a un empresario estadounidense aproximadamente 200.000 hectáreas. La transacción no solo incluyó campos y cerros: dentro de las tierras vendidas quedó atrapado el poblado completo con sus familias, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y todos los cursos de agua de la zona.

Este insólito antecedente resurge hoy con fuerza en el Congreso de la Nación, en medio de la discusión por la reforma de la Ley de Tierras (Ley 26.737) impulsada por el Gobierno nacional.

Aquel escándalo sacudió al país y dejó al descubierto un vacío legal: hasta entonces no existía ninguna norma nacional que impidiera a un capital extranjero comprar porciones masivas de territorio argentino, incluso si contenían poblaciones o recursos estratégicos.

El caso de Valle Hermoso —junto con la compra masiva de hectáreas en la Patagonia— se convirtió en el principal impulsor para que en diciembre de 2011 se sancionara la Ley de Tierras Rurales.

Aquella legislación fijó reglas claras:

Tope de extranjerización: Un límite máximo del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.

Protección del agua: La prohibición explícita de vender terrenos que contengan o linden con cuerpos de agua permanentes (ríos, lagos, acuíferos).

Límite por titular: Un máximo de 1.000 hectáreas por inversor en las zonas más productivas del país.

El debate que vuelve al centro de la escena

Quince años después, el proyecto de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que promueve la gestión de Javier Milei busca eliminar o flexibilizar gran parte de esas restricciones, argumentando que la normativa actual frena la llegada de inversiones internacionales.

El tratamiento del proyecto en el Senado fue postergado tras no alcanzarse los consensos necesarios con los bloques provinciales y dialoguistas, en un debate donde la historia del "pueblo vendido en La Rioja" volvió a salir a la luz para argumentar los riesgos de no contar con un control estatal sobre el dominio de la tierra.