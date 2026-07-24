Operaron de urgencia al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo: le colocaron un stent

Al gobernador tucumano se le tapó una arteria y le colocaron un stent. Está internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue intervenido en la Ciudad de Buenos Aires tras haber sufrido un malestar que le impidió cumplir con la agenda que tenía prevista esta tarde aquí, según indicaron desde el gobierno provincial.

A través de un comunicado, se confirmó que el mandatario tucumano, de 68 años, "presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración, mientras se encontraba en la Ciudad" para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Por lo tanto, fue derivado al Hospital Italiano, ubicado en el barrio porteño de Almagro, donde le realizaron una serie de estudios, cuyos resultados detectaron una "estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se le colocó un stent", un dispositivo que se utiliza para restaurar el flujo sanguíneo.

"El paciente presenta una buena recuperación postoperatoria y permanecerá internado en dicha institución", concluye la nota del gobierno tucumano.