    • 23 de julio de 2026 - 20:34

    "Argentina Out": la insólita campaña viral que junta firmas para excluir a la Selección del próximo Mundial

    La iniciativa nació tras la polémica final ante España en 2026. Ya superó las 23 millones de adhesiones en más de 170 países.

    La campaña internacional denominada “Argentina Out”, un reclamo impulsado por hinchas de diversos países que exige la expulsión de la Albiceleste de las próximas ediciones de la Copa del Mundo.

    La campaña internacional denominada “Argentina Out”, un reclamo impulsado por hinchas de diversos países que exige la expulsión de la Albiceleste de las próximas ediciones de la Copa del Mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La repercusión tras la reciente consagración o disputa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España cruzó todos los límites deportivos y escaló a un insólito fenómeno digital. En la última semana se viralizó en redes sociales la campaña internacional denominada “Argentina Out”, un reclamo impulsado por hinchas de diversos países que exige la expulsión de la Albiceleste de las próximas ediciones de la Copa del Mundo.

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    La petición, que acusa una presunta parcialidad de la FIFA y cuestiona los roces ocurridos en la cancha, se convirtió en una de las movilizaciones virtuales más masivas de la historia del deporte.

    Explotaron las adhesiones: más de 23 millones de firmas

    Lo que comenzó como un descargo de fanáticos aislados tomó una dimensión impensada:

    Cifra récord: La iniciativa alcanzó las 23.316.108 firmas, dejando muy atrás el objetivo inicial de 5 millones.

    El detonante: Según los organizadores, la participación masiva se disparó tras los incidentes y discusiones entre futbolistas al término del encuentro decisivo, episodios que actualmente están bajo análisis de la FIFA.

    Alcance global: Firmaron usuarios provenientes de más de 170 países en menos de una semana.

    A un paso de marcar un récord Guinness

    Con semejante volumen de apoyo, la movilización quedó a poco más de un millón de firmas de igualar a la petición más grande registrada en la historia: la histórica campaña Jubileo 2000, que ostenta el récord Guinness con 24,3 millones de adhesiones.

    Al dar por finalizada la juntada de firmas, los impulsores publicaron un mensaje con un guiño al rival de la final:

    “Más de 23 millones de personas de 170 países firmaron esta petición en menos de una semana. La FIFA nos ignoró, pero España respondió. Gracias, España”.

    Más allá del ruido mediático y la viralización en plataformas digitales, la iniciativa no tiene ningún tipo de validez jurídica o deportiva. Desde la FIFA no se emitió ningún pronunciamiento oficial al respecto y no existe ningún expediente ni mecanismo en marcha para sancionar o dejar a la Selección Argentina fuera de las futuras competencias internacionales.

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