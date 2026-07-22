Orgullo: Cuatro medallas de bronce para la Argentina en la Olimpiada Internacional de Química

La delegación Argentina brilló en Uzbekistán al obtener cuatro distinciones en uno de los certámenes científicos estudiantiles más exigentes del planeta.

La delegación argentina tuvo una actuación histórica en la 58.ª Olimpiada Internacional de Química, celebrada en la ciudad de Tashkent, Uzbekistán

El talento y la excelencia educativa del país volvieron a destacar a nivel internacional. La delegación argentina tuvo una actuación histórica en la 58.ª Olimpiada Internacional de Química, celebrada en la ciudad de Tashkent, Uzbekistán, tras cosechar cuatro medallas de bronce en una competencia que reunió a 363 alumnos de nivel medio procedentes de 90 países.

Con este resultado, la comitiva nacional no solo alcanzó un enorme reconocimiento académico, sino que además se convirtió en la única delegación de América Latina en lograr que la totalidad de sus participantes regresen al país con una presea.

Quiénes son los estudiantes premiados Los jóvenes que representaron al país superaron exigentes instancias teóricas y prácticas de química avanzada, compitiendo a la par de las potencias científicas globales: