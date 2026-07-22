Orgullo: Cuatro medallas de bronce para la Argentina en la Olimpiada Internacional de Química

El talento y la excelencia educativa del país volvieron a destacar a nivel internacional. La delegación argentina tuvo una actuación histórica en la 58.ª Olimpiada Internacional de Química, celebrada en la ciudad de Tashkent, Uzbekistán, tras cosechar cuatro medallas de bronce en una competencia que reunió a 363 alumnos de nivel medio procedentes de 90 países.
Con este resultado, la comitiva nacional no solo alcanzó un enorme reconocimiento académico, sino que además se convirtió en la única delegación de América Latina en lograr que la totalidad de sus participantes regresen al país con una presea.
Quiénes son los estudiantes premiados
Los jóvenes que representaron al país superaron exigentes instancias teóricas y prácticas de química avanzada, compitiendo a la par de las potencias científicas globales:
- Lautaro Rodrigo Sevilla Rodríguez: Estudiante de la Escuela Técnica N.º 1 “Ingeniero Otto Krause” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Lucas Pablo Montini: Alumno de la EESOPA N.º 3079 “I.C.E.S.” (Sunchales, provincia de Santa Fe).
- Yuri Cabezaz Guilis: Representante del Colegio Nacional de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Valentino Formaggini: Alumno del Instituto Politécnico Superior “General San Martín” (Rosario, provincia de Santa Fe).
Durante la competencia, los participantes rindieron dos exigentes evaluaciones de cinco horas de duración cada una: un examen teórico y otro práctico de laboratorio, donde debieron demostrar sus conocimientos y habilidades en química. Finalmente, el equipo albiceleste obtuvo la medalla de Bronce, un logro que constituye un orgullo.