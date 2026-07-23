Operaron de urgencia al gobernador de Tucumán en Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, debió ser intervenido quirúrgicamente en la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir un problema cardíaco mientras desarrollaba actividades institucionales. Según informó oficialmente el Gobierno tucumano y el centro de salud, al mandatario se le colocó un stent y permanece internado bajo observación.

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Jaldo había viajado a la Capital Federal para mantener audiencias de trabajo con funcionarios nacionales, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Durante su estadía comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho acompañado de sudoración, por lo que acudió de urgencia a especialistas.

De acuerdo con el informe difundido por la Dirección Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, el equipo profesional actuó tras evaluar los síntomas iniciales presentados por el paciente:

Diagnóstico inicial: Se realizaron estudios de laboratorio e imágenes ante la sospecha de un Cuadro de angina inestable.

Procedimiento: Los médicos resolvieron practicarle una cinecoronariografía, estudio que permitió diagnosticar una estenosis (estrechamiento) en una rama de la arteria coronaria derecha.

Intervención: Se procedió a realizar una angioplastia para colocarle un stent.

Estado de salud y evolución

Según el comunicado oficial de la institución sanitaria, la respuesta médica permitió resolver la afección coronaria de forma rápida:

"El paciente presenta una buena recuperación post operatoria y permanecerá internado para control en esta Institución", precisó la Dirección Médica.

Hasta el momento no se precisaron los días exactos que el mandatario provincial deberá permanecer bajo monitoreo clínico antes de recibir el alta médica y retomar su agenda oficial.