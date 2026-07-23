El Paso Cristo Redentor seguiría cerrado hasta el 5 de agosto por intensas nevadas en la cordillera

El Paso Internacional Cristo Redentor podría permanecer cerrado al menos hasta el 5 de agosto debido al ingreso de un nuevo sistema frontal que provoca fuertes nevadas y condiciones extremas en la cordillera. La situación impide, por el momento, proyectar una fecha cercana para la reapertura del principal corredor que conecta Argentina con Chile.

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Las autoridades argentinas informaron que el frente de mal tiempo comenzó a ingresar este jueves desde el vecino país y continuará afectando la alta montaña durante los próximos días, con precipitaciones níveas persistentes.

Según el último parte de Vialidad Nacional , la Ruta Nacional 7 permanece intransitable para todo tipo de vehículos entre Uspallata y la Boca del Túnel Internacional Cristo Redentor .

La restricción responde a la acumulación de nieve sobre la calzada, la presencia de hielo en sectores de sombra y el riesgo de desprendimientos de rocas, condiciones que impiden garantizar una circulación segura.

De esta manera, el tránsito solo está permitido hasta la localidad de Uspallata, mientras que el resto del corredor internacional continuará cerrado hasta nuevo aviso.

Monitoreo permanente del temporal

Las autoridades indicaron que el sistema frontal continuará generando nevadas de importancia sobre la cordillera, por lo que el estado del paso será evaluado de forma permanente antes de decidir una eventual reapertura.

Además, recordaron que durante toda la temporada invernal es obligatorio portar cadenas para circular por el Corredor Andino y recomendaron a quienes deban viajar consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender el recorrido.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las condiciones adversas podrían extenderse hasta los primeros días de agosto, lo que mantendría cerrado el Paso Cristo Redentor al menos hasta el 5 de agosto.

Fuente: Los Andes.