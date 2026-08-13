Paro nacional de colectivos convocado por la UTA: qué pasará este viernes en San Juan

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro nacional de colectivos por 24 horas para este viernes 14 de agosto , luego de que volvieran a fracasar las negociaciones salariales con las empresas del transporte del interior del país.

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En San Juan, el escenario quedó más claro: desde la delegación provincial de la UTA confirmaron que, si la conducción nacional ratifica el paro, la provincia se sumará a la medida de fuerza .

De concretarse, la protesta comenzaría a las 00:00 del viernes y podría afectar durante toda la jornada el funcionamiento del transporte público en la provincia.

La definición final dependerá ahora de lo que ocurra a nivel nacional. Si la conducción de la UTA mantiene la medida, los choferes sanjuaninos adherirán al paro , según confirmaron desde la representación local del gremio.

De todos modos, todavía existe la posibilidad de que las negociaciones entre las partes avancen o que se dicte una conciliación obligatoria antes del comienzo de la protesta. En cualquiera de esos escenarios, el paro podría quedar suspendido.

Por eso, los usuarios de la RedTulum deberán seguir atentos a las novedades que se conozcan durante este jueves.

Por qué la UTA convocó al paro

El conflicto se originó en las negociaciones entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El gremio reclama una recomposición salarial para los choferes del interior del país y sostiene que las conversaciones llevan meses sin una solución definitiva.

Entre los planteos sindicales aparece la incorporación de sumas al salario básico para recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Del otro lado, las empresas argumentan dificultades vinculadas con los costos, las tarifas y el financiamiento del sistema.

Así, mientras continúa la negociación, en San Juan ya existe una definición concreta: si la UTA nacional confirma el paro para este viernes, la provincia se adherirá a la medida de fuerza.