El Hospital Marcial Quiroga hizo historia con su primera donación multiorgánica

El Hospital Marcial Quiroga concretó por primera vez un operativo de donación multiorgánica realizado con recursos propios , un procedimiento que marcó un nuevo hito para la institución y para el sistema público de salud de San Juan.

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La ablación se llevó adelante en los quirófanos del hospital a partir de un donante fallecido y permitió procurar distintos órganos que fueron destinados a personas que se encontraban en lista de espera. Entre los receptores hubo un paciente pediátrico .

El procedimiento estuvo coordinado por la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Marcial Quiroga y requirió la participación conjunta de profesionales de terapia intensiva, anestesia, quirófano y enfermería.

También participaron el INCUCAI y el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA) , además de becarias del organismo nacional que trabajan en la detección y seguimiento de potenciales donantes dentro del establecimiento.

Cintia Domínguez, referente y coordinadora de la UHPROT, destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo previo y a la capacitación sostenida de los equipos.

“Representa un gran logro y refleja la calidad del personal del Marcial Quiroga y de quienes integran la terapia intensiva”, señaló. Y agregó que, cuando llegó el momento de realizar el primer operativo multiorgánico, “el equipo estaba preparado”.

Tras la procuración, los órganos fueron trasplantados y, según informaron desde el hospital, los pacientes receptores evolucionaron favorablemente y no presentaron signos de rechazo.

El procedimiento representa además un paso más dentro del crecimiento del programa de procuración del Marcial Quiroga. Durante el último año, la institución alcanzó 35 ablaciones de tejidos, experiencia que permitió fortalecer los equipos y avanzar hacia intervenciones de mayor complejidad.

Más allá del logro médico, el operativo dejó también un fuerte mensaje sobre la importancia de la donación: detrás de cada procedimiento existe una decisión que puede abrir nuevas posibilidades para personas que esperan un trasplante.