    • 13 de agosto de 2026 - 12:01

    El Hospital Marcial Quiroga hizo historia con su primera donación multiorgánica

    El operativo se realizó con recursos propios y permitió procurar órganos para pacientes en lista de espera, entre ellos un receptor pediátrico.

    El Marcial Quiroga realizó su primera donación multiorgánica

    El Marcial Quiroga realizó su primera donación multiorgánica

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Hospital Marcial Quiroga concretó por primera vez un operativo de donación multiorgánica realizado con recursos propios, un procedimiento que marcó un nuevo hito para la institución y para el sistema público de salud de San Juan.

    Leé además

    Un alimento muy común mostró un resultado prometedor contra la grasa del hígado: cuál es y cómo incorporarlo

    Cuál es el alimento de todos los días que mostró ayudar a reducir la grasa en el hígado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    clave en la oncologia: descubren el origen del cancer de ovario y se abren nuevas vias de prevencion

    Clave en la oncología: descubren el origen del cáncer de ovario y se abren nuevas vías de prevención

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ablación se llevó adelante en los quirófanos del hospital a partir de un donante fallecido y permitió procurar distintos órganos que fueron destinados a personas que se encontraban en lista de espera. Entre los receptores hubo un paciente pediátrico.

    Un operativo que requirió preparación y trabajo en equipo

    El procedimiento estuvo coordinado por la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Marcial Quiroga y requirió la participación conjunta de profesionales de terapia intensiva, anestesia, quirófano y enfermería.

    También participaron el INCUCAI y el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA), además de becarias del organismo nacional que trabajan en la detección y seguimiento de potenciales donantes dentro del establecimiento.

    Cintia Domínguez, referente y coordinadora de la UHPROT, destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo previo y a la capacitación sostenida de los equipos.

    Representa un gran logro y refleja la calidad del personal del Marcial Quiroga y de quienes integran la terapia intensiva”, señaló. Y agregó que, cuando llegó el momento de realizar el primer operativo multiorgánico, “el equipo estaba preparado”.

    Tras la procuración, los órganos fueron trasplantados y, según informaron desde el hospital, los pacientes receptores evolucionaron favorablemente y no presentaron signos de rechazo.

    El procedimiento representa además un paso más dentro del crecimiento del programa de procuración del Marcial Quiroga. Durante el último año, la institución alcanzó 35 ablaciones de tejidos, experiencia que permitió fortalecer los equipos y avanzar hacia intervenciones de mayor complejidad.

    Más allá del logro médico, el operativo dejó también un fuerte mensaje sobre la importancia de la donación: detrás de cada procedimiento existe una decisión que puede abrir nuevas posibilidades para personas que esperan un trasplante.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Juan analiza sumar su primer robot quirúrgico al Hospital Rawson

    San Juan podría sumar su primer robot quirúrgico: dónde funcionaría y cuándo podría llegar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Ministerio de Salud de San Juan reconvirtió el Programa de Vectores en un centro especializado en Chagas con consultorios médicos y laboratorio.

    San Juan sumó un centro especializado en Chagas con consultorios médicos y laboratorio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    salud y bienestar: que revela el color de la orina sobre tu organismo y cuando acudir al medico

    Salud y bienestar: qué revela el color de la orina sobre tu organismo y cuándo acudir al médico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La crema para dolores musculares que ANMAT pidió no usar

    ANMAT prohibió dos lotes de una crema muy usada para dolores musculares

    Por Redacción Diario de Cuyo