    • 10 de agosto de 2026 - 18:12

    Clave en la oncología: descubren el origen del cáncer de ovario y se abren nuevas vías de prevención

    La gran mayoría de los casos comienzan en las trompas de Falopio. Especialistas advierten que la cirugía para extirparlas puede reducir hasta 80% el riesgo oncológico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un avance científico de gran relevancia internacional ilusiona a la comunidad médica en la lucha contra uno de los tumores más complejos del sistema reproductivo femenino. Recientes investigaciones lograron precisar con exactitud el origen celular del cáncer de ovario, un hito fundamental que promete transformar las estrategias actuales de diagnóstico temprano y abrir la puerta a métodos de prevención verdaderamente efectivos.

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    El origen oculto del tumor

    Durante décadas, los especialistas debatieron acerca de dónde se gestaban inicialmente estas neoplasias malignas. Gracias al desarrollo de tecnologías de secuenciación genética de alta precisión y al análisis patológico avanzado, los científicos confirmaron que muchos de los casos más agresivos de cáncer epitelial de ovario no se originan estrictamente en el tejido ovárico, sino que comienzan en las trompas de Falopio.

    Este cambio de paradigma permite comprender mejor la biología de la enfermedad y explica por qué los síntomas suelen manifestarse de manera tardía, cuando el tumor ya se ha diseminado hacia los ovarios y la cavidad peritoneal.

    Hacia nuevas estrategias de prevención y detección

    Conocer con precisión el punto de partida del proceso tumoral reconfigura por completo el abordaje médico:

    Marcadores tempranos: El hallazgo facilita la identificación de alteraciones moleculares específicas en etapas iniciales, lo que podría traducirse en el desarrollo de análisis menos invasivos para la detección precoz.

    Cirugía preventiva focalizada: En pacientes con alto riesgo genético (como portadoras de mutaciones en los genes BRCA), comprender que el tejido tubárico es el principal foco de riesgo optimiza las decisiones quirúrgicas orientadas a la reducción de riesgos.

    Terapias personalizadas: Al entender el comportamiento celular desde su génesis, la industria farmacológica apunta al diseño de tratamientos dirigidos que bloqueen el desarrollo tumoral antes de que adquiera capacidad metastásica.

    Este descubrimiento marca un antes y un después en la oncología moderna, sentando las bases para reducir la mortalidad de una patología que históricamente ha presentado grandes desafíos clínicos debido a la ausencia de métodos de cribado masivo eficaces.

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