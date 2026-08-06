ANMAT prohibió dos lotes de una crema muy usada para dolores musculares

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT , prohibió en todo el país el uso, la venta y la distribución de dos lotes de una conocida crema utilizada para aliviar dolores musculares.

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La disposición afecta exclusivamente a determinadas unidades de Átomo Desinflamante Forte y Átomo Desinflamante Clásico , que fueron robadas de una planta industrial antes de ingresar formalmente al circuito comercial. En total, se sustrajeron 9.100 envases terminados .

La medida fue oficializada este jueves 6 de agosto mediante la Disposición 4753/2026 , publicada en el Boletín Oficial. La restricción no comprende a todos los productos de la marca, sino únicamente a los lotes identificados por el organismo.

Quienes tengan alguno de estos productos en sus hogares deberán revisar el número de lote y la fecha de vencimiento impresos en el envase.

Átomo Desinflamante Forte

Presentación: crema de 100 gramos.

Lote: 00023 .

. Vencimiento: mayo de 2028 .

. Unidades robadas: 5.740.

Átomo Desinflamante Clásico

Presentación: crema de 110 gramos.

Lote: 00214 .

. Vencimiento: mayo de 2028 .

. Unidades robadas: 3.360.

ANMAT prohibió únicamente los lotes 00023 de Átomo Desinflamante Forte y 00214 de Átomo Desinflamante Clásico. Imagen ilustrativa

Por qué fueron prohibidas

La empresa titular de los productos, Gramon Millet S.A., informó que el robo ocurrió en las instalaciones de Dalban Pharma S.A., ubicadas en Haedo, provincia de Buenos Aires.

Según consta en la resolución, las cremas ya se encontraban terminadas y acondicionadas cuando fueron sustraídas. Sin embargo, esos lotes nunca habían sido comercializados oficialmente y los envases que permanecieron bajo control de la compañía fueron enviados a destrucción.

La principal preocupación de ANMAT es que se desconoce qué ocurrió con las unidades desde el momento del robo. Al haber quedado fuera de la cadena autorizada, no es posible comprobar en qué condiciones fueron transportadas, almacenadas o conservadas.

Esto impide garantizar su seguridad, calidad y trazabilidad, incluso cuando los envases se encuentren aparentemente cerrados y sin daños visibles. Por esa razón, el organismo dispuso retirarlos preventivamente de circulación en todo el territorio argentino.

Qué hacer al encontrar uno de los lotes

Las personas que tengan una crema Átomo en sus hogares deben buscar el número de lote en el envase. En caso de que coincida con alguno de los productos alcanzados, la recomendación es no aplicarla, no comprarla y evitar entregársela a otra persona.

La prohibición no implica que toda la línea Átomo Desinflamante presente inconvenientes. Las demás unidades que cuenten con números de lote diferentes pueden continuar comercializándose por los canales habilitados, ya que no forman parte de la disposición.

La aparición de uno de los envases prohibidos también podría indicar que el producto fue ofrecido por fuera de la cadena legal. Por eso, resulta importante adquirir medicamentos y especialidades medicinales únicamente en comercios habilitados, donde pueda comprobarse su procedencia.

La disposición tiene carácter preventivo y busca evitar que las unidades robadas lleguen a consumidores sin que pueda verificarse su estado. Aunque se trate de una crema ampliamente conocida, el riesgo está vinculado con esos dos lotes específicos y con la pérdida de control sobre su conservación.