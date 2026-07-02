España, con gol de Oyarzabal, vence a Austria por 1 a 0 y por ahora se mete en Octavos de final del Mundial

España y Austria se enfrentan este jueves en el Mundial 2026 en un partido de 16avos de final. El ganador deberá jugar contra el que gane el partido de esta tarde entre Portugal y Croacia.
Juegan desde las 16 horas. El ganador deberá jugar contra el que gane el partido de esta tarde entre Portugal y Croacia.
España y Austria se enfrentan este jueves en el Mundial 2026 en un partido de 16avos de final. El ganador deberá jugar contra el que gane el partido de esta tarde entre Portugal y Croacia.
Austríacos y españoles volverán a enfrentarse luego de 48 años sin verse las caras en una Copa del Mundo. Los dirigidos por Ralf Rangnick accedieron a los 16avos como segundo del Grupo J, mientras que los de Luis de la Fuente se metieron en esta fase tras quedar como líder del Grupo H.