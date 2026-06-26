    • 26 de junio de 2026 - 06:51

    Viernes clave en la Selección argentina: de España, Cabo Verde o Arabia Saudita saldrá el rival para los 16avos de final

    El equipo nacional terminó primero en su grupo y espera para saber a quién enfrentará en la siguiente fase del certamen

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aunque todavía debe disputar su último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania, la Selección argentina ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo J y este viernes conocerá a su rival en los 16avos de final del Mundial de fútbol 2026.

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    El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, una zona que llegará a su desenlace con tres equipos con posibilidades de avanzar: España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

    La última fecha tendrá dos encuentros en simultáneo: Uruguay se medirá con España, mientras que Cabo Verde enfrentará a Arabia Saudita. De esos resultados saldrá el adversario de la Albiceleste en la primera instancia de eliminación directa.

    Los posibles rivales de Argentina

    España será el rival de la Selección si Uruguay derrota al conjunto español y, en el otro partido, Cabo Verde y Arabia Saudita empatan. También lo será si Uruguay vence a España y Arabia Saudita derrota a Cabo Verde.

    Cabo Verde, en tanto, enfrentará a Argentina si España supera a Uruguay y el seleccionado africano vence o empata frente a Arabia Saudita.

    Por su parte, Arabia Saudita se cruzará con la Albiceleste si derrota a Cabo Verde y, además, España vence o empata con Uruguay.

    También podrían definir los desempates

    La pelea por el segundo puesto del Grupo H podría resolverse incluso mediante los criterios de desempate establecidos por la FIFA. Si dos equipos igualan en puntos, entrarán en juego la diferencia de gol, los goles convertidos, el fair play y, en última instancia, el ranking FIFA.

    Uno de los escenarios más complejos contempla un empate entre España y Uruguay combinado con una amplia victoria de Cabo Verde sobre Arabia Saudita, una combinación que podría obligar a recurrir a esos criterios para determinar quién avanzará como escolta del grupo.

    Mientras tanto, Argentina continúa enfocada en el partido del sábado frente a Jordania, programado para las 23, con la tranquilidad de saber que ya aseguró su lugar en la siguiente ronda y que, en pocas horas, conocerá cuál será el próximo desafío en su camino dentro del Mundial.

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