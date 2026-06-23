    • 23 de junio de 2026 - 12:04

    Selección Argentina: Scaloni prepara una rotación para cerrar el grupo ante Jordania

    Con la clasificación a dieciseisavos y el primer puesto asegurados, el entrenador evalúa preservar futbolistas en el último partido de la fase inicial del Mundial 2026.

    Scaloni prepara cambios para enfrentar a Jordania.

    Scaloni prepara cambios para enfrentar a Jordania.

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    La Selección argentina cerrará su participación en el Grupo J del Mundial 2026 ante Jordania con la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto ya asegurados, por lo que el entrenador Lionel Scaloni anticipó que podría realizar una rotación en el equipo titular.

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    Argentina derrotó 2-0 a Austria en Dallas, con un doblete de Lionel Messi, y luego la caída de Jordania por 2-1 ante Argelia terminó de confirmar que el vigente campeón del mundo finalizará la zona en la primera posición, más allá de lo que ocurra en la última fecha.

    En ese contexto, Scaloni dejó abierta la puerta a varios cambios para el partido del próximo sábado 27 de junio, desde las 23, nuevamente en Dallas.

    “La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

    La frase del DT dejó en claro que Argentina podría presentar una formación alternativa ante Jordania, con el objetivo de administrar cargas, evitar riesgos físicos y llegar de la mejor manera al cruce de dieciseisavos de final, donde enfrentará al segundo del Grupo H.

    Uno de los futbolistas que no sería arriesgado es Cristian “Cuti” Romero, quien salió ante Austria por un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince en la previa al Mundial.

    Aunque en principio la molestia no sería de gravedad, el cuerpo técnico no quiere correr riesgos con uno de los defensores titulares del equipo y todo indica que será preservado para apuntar a su regreso en la fase eliminatoria.

    El plantel tendrá pocos días de recuperación entre el triunfo ante Austria y el cierre del grupo, por lo que Scaloni evaluará el estado físico de cada futbolista antes de definir el once.

    Entre los jugadores a seguir aparecen Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos piezas fundamentales del mediocampo que completaron los primeros dos partidos, al igual que Lisandro Martínez, quien también sumó todos los minutos.

    También habrá atención sobre Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes llegaron al torneo con inconvenientes físicos, sumaron minutos ante Austria y podrían tener más rodaje frente a Jordania para ganar ritmo competitivo.

    El otro gran interrogante pasa por Lionel Messi, que este miércoles cumplirá 39 años y atraviesa un arranque mundialista extraordinario: lleva cinco goles en dos partidos y ya se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, al superar a Miroslav Klose.

    La decisión sobre el capitán será una de las más importantes para Scaloni, ya que Messi viene de ser determinante ante Argelia y Austria, pero el cuerpo técnico también deberá contemplar la seguidilla y la cercanía del primer partido de eliminación directa.

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