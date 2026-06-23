¡Un sanjuanino más!: Joaquín Furriel revolucionó Ischigualasto a puro mate, fútbol y calidez

El actor argentino visitó Ischigualasto y vio el partido de la Scaloneta junto al personal del parque como un sanjuanino más.

Joaquín Furriel ayer visitó Ischigualasto y vio el partido de la Scaloneta con el personal del Parque como un sanjuanino más.

El imponente paisaje de Ischigualasto está acostumbrado a dejar sin aliento a miles de turistas. Pero, este 22 de junio, sorprendió al reconocido actor argentino Joaquín Furriel que se tomó un respiro de su agenda para recorrer el parque. Lejos de los flashes y posturas de celebridad, terminó protagonizando una jornada como un sanjuanino más.

La visita, que prometía ser un clásico recorrido turístico, se transformó rápidamente en un encuentro de esos que se guardan en el corazón. Es que el paso de Furriel coincidió ni más ni menos que con el partido entre Argentina y Austria. ¿El resultado? El actor no dudó un segundo en bajarse del rol de "estrella" y sumarse a la trinchera del aliento junto a los verdaderos anfitriones del lugar.

Mates, cábalas y la pasión de sajuanino Antes del pitazo inicial, Joaquín ya era uno más del grupo. Se sumó a la previa, aportó sus comentarios futbolísticos y compartió los nervios lógicos del debut con guías, guardaparques, trabajadores y colaboradores que hacen el aguante diario en el Parque Provincial.

Entre termo y termo, las charlas pasaron de la inmensidad del "Hongo" o "La Cancha de Bochas" a las anécdotas de rodaje, pero siempre con un ojo puesto en la pantalla. Fue una de esas tardes sencillas, típicamente sanjuanina, donde el frío del invierno local se disipó gracias al calor de los mates compartidos y la emoción colectiva de ver jugar a la Selección Argentina. Furriel demostró que, cuando la Scaloneta juega, no hay distancias ni jerarquías: todos sufrimos y festejamos por igual.

El valor de la comunidad "Más allá de la espectacularidad de los paisajes geológicos, Ischigualasto se construye y Late día a día a través de las personas que le dan vida", comentó Juan Pablo Teja Godoy, director del parque, muy contento con la experiencia. Por eso, la alegría de recibir a Joaquín no pasó sólo por su renombre artístico, sino por su enorme predisposición para compartir un rato tan ameno, horizontal y genuino con la comunidad del parque.