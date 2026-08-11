El dramático relato de la hija del sanjuanino desaparecido en el terremoto de Colombia: "Su celular es como que está apagado"

La incertidumbre y la desesperación crecen para una familia sanjuanina que busca información sobre Carlos Luis Cáceres, de 69 años , quien reside desde hace cinco años en Colombia y permanece incomunicado desde el sábado, antes del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país. Su hija, Carla Cáceres, pidió ayuda públicamente para intentar dar con su paradero.

Tomás Ferrandiz Quiroz, el sanjuanino de 11 años que va por un lugar en la Selección Nacional de Judo

Cancillería confirmó que el sanjuanino Carlos Luis Cáceces es el único argentino desaparecido tras el terremoto en Colombia

En diálogo con Radio Sarmiento , Carla contó que su padre vive en la zona de Dosquebradas, Pereira , uno de los sectores afectados por el fuerte movimiento sísmico. Según explicó, reside en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio y hasta el momento no pudo obtener ninguna información sobre su estado.

“ Mi única forma es encontrar a alguien que esté en la zona ”, expresó Carla durante la entrevista. La mujer explicó que agotó las posibilidades a su alcance: se comunicó con organismos de Colombia, envió correos electrónicos, mensajes y fotografías, y buscó contactos a través de redes sociales.

La última comunicación con Carlos fue el sábado, mediante una videollamada. Desde entonces, su teléfono dejó de dar tono y tampoco recibe mensajes ni llamadas por WhatsApp, Messenger u otras plataformas que habitualmente utilizaba. "No, no te da tono, ya ni siquiera llama, es como que está apagado, ya ni siquiera no entran mensajes, él usa las redes de Facebook, Messenger, esas cosas, y ni siquiera en eso, porque estuve tratando de llamar por Messenger, por Met, por Whatsapp", destacó.

“Es una persona de 69 años, que maneja un teléfono nada más. Aprendió a hacer videollamadas y no recuerda el número. Si él tiene que decirle a alguien ‘¿me prestás tu teléfono para poder llamar a Argentina a mi hija?’, no sé cómo hacerlo”, relató con preocupación.

Carla también explicó que intenta revisar las publicaciones que realizan personas de las zonas afectadas para encontrar alguna imagen o información que pueda ayudar a localizarlo. “Si la gente está enviando videos, es porque tienen una forma de poder hacerlo público. Entonces lo único que me queda es mirar video por video para ver si quizás él aparece en algún momento”, señaló.

Cinco años en Colombia y un proyecto para volver a San Juan

Carlos Luis Cáceres es jubilado y vive en Colombia desde hace aproximadamente cinco años. Antes de la pandemia tenía un restaurante llamado El Argentino, pero después dejó de trabajar y comenzó a proyectar su regreso a San Juan, donde tiene a gran parte de su familia.

“La idea era poder traerlo otra vez a su país, a su provincia”, contó Carla. El hombre tiene hermanos, primos, sobrinos y nietos en Rivadavia, por lo que la familia esperaba poder concretar su regreso.

Carlos vive en Colombia junto a su pareja, de quien tampoco se tienen noticias. Según relató su hija, la mujer tiene una hija que es enfermera y trabaja en uno de los hospitales afectados por el terremoto, aunque Carla tampoco pudo establecer contacto con ella.

La familia también intentó comunicarse con organismos oficiales. Carla aseguró que envió información a la Cancillería y a autoridades colombianas, pero hasta el momento no había recibido novedades concretas.

Mientras tanto, Carla continúa difundiendo la fotografía y los datos de su padre con la esperanza de que alguien que se encuentre en Dosquebradas o Pereira pueda reconocerlo, acercarse a la zona donde residía y aportar alguna información.

“La idea es poder llegar a todos para que alguien pudiera ayudarme”, expresó al finalizar la entrevista, mientras espera recibir alguna noticia sobre el hombre con quien perdió contacto antes del devastador terremoto que afectó a Colombia.