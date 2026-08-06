Orgullo sanjuanino: un investigador de la UNSJ publicó un estudio en una editorial de Oxford

El talento, la rigurosidad y la investigación científica de San Juan llegaron a lo más alto a nivel global. El doctor Hernán Videla, docente e investigador de la FFHA de la UNSJ, publicó un destacado artículo científico en Oxford Intersections: Gender Justice, una prestigiosa colección académica editada por Oxford University Press.

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La publicación representa un reconocimiento internacional al nivel de la investigación que se gesta en las universidades públicas argentinas y pone a San Juan en el centro de la escena académica mundial.

El trabajo académico lleva por título “The Political Limits of Secularism in the Recent History of San Juan, Argentina (1994–2020): Gender, Rights, and Discourses” (Los límites políticos del secularismo en la historia reciente de San Juan, Argentina [1994-2020]: género, derechos y discursos).

La investigación analiza en profundidad las tensiones históricas entre la laicidad, la política y la ampliación de derechos de las mujeres en la provincia. En concreto, el artículo pone el foco en los debates parlamentarios clave que marcaron un antes y un después en la legislación local:

A través de un riguroso análisis cualitativo que incluyó la revisión de versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados de San Juan y archivos periodísticos de la época, el investigador examinó cómo determinados discursos de carácter religioso interpelaron e influyeron en discusiones institucionales que competían al ámbito civil y democrático del Estado.

Rigor científico y proyección global

La inclusión de este trabajo en Oxford University Press —una de las editoriales más exigentes y respetadas del planeta— se logró tras superar estrictos procesos de evaluación por pares a nivel internacional.

El investigador explicó que publicar en Oxford University Press implicó atravesar estándares de evaluación extremadamente rigurosos, donde el objetivo no es únicamente valorar el resultado final, sino fortalecer la calidad del conocimiento producido.

El estudio del doctor Videla no solo aporta una mirada local sobre la historia contemporánea sanjuanina, sino que dialoga directamente con reconocidos especialistas internacionales en historia reciente, estudios de género y secularismo. De este modo, aporta una interpretación original y de gran valor sobre cómo se entrelazan la religión, el Estado y la conquista de derechos en la Argentina contemporánea, consolidando el prestigio de la investigación científica de la UNSJ fronteras afuera.

Fuente: FFHA