    • 6 de agosto de 2026 - 06:44

    Orgullo sanjuanino: un investigador de la UNSJ publicó un estudio en una editorial de Oxford

    El artículo no sólo analiza un caso provincial, sino que propone una reflexión de alcance más amplio sobre las relaciones entre democracia, secularismo, género y ampliación de derechos.

    &nbsp;El doctor Hernán Videla, docente e investigador de la FFHA de la UNSJ.

     El doctor Hernán Videla, docente e investigador de la FFHA de la UNSJ.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El talento, la rigurosidad y la investigación científica de San Juan llegaron a lo más alto a nivel global. El doctor Hernán Videla, docente e investigador de la FFHA de la UNSJ, publicó un destacado artículo científico en Oxford Intersections: Gender Justice, una prestigiosa colección académica editada por Oxford University Press.

    Leé además

    restauraron un mural de concientizacion y memoria en la facultad de ingenieria de la unsj

    Restauraron un mural de concientización y memoria en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ
    Salud Universitaria de la UNSJ realizará testeos de enfermedades de transmisión sexual a los estudiantes.

    Salud Universitaria: lanzan un operativo especial de testeos gratuitos para estudiantes de la UNSJ

    La publicación representa un reconocimiento internacional al nivel de la investigación que se gesta en las universidades públicas argentinas y pone a San Juan en el centro de la escena académica mundial.

    De qué trata el estudio internacional

    El trabajo académico lleva por título “The Political Limits of Secularism in the Recent History of San Juan, Argentina (1994–2020): Gender, Rights, and Discourses” (Los límites políticos del secularismo en la historia reciente de San Juan, Argentina [1994-2020]: género, derechos y discursos).

    La investigación analiza en profundidad las tensiones históricas entre la laicidad, la política y la ampliación de derechos de las mujeres en la provincia. En concreto, el artículo pone el foco en los debates parlamentarios clave que marcaron un antes y un después en la legislación local:

    • La sanción de la Ley de Cupo Femenino (1994).
    • La aprobación de la Ley de Paridad de Género (2020).

    A través de un riguroso análisis cualitativo que incluyó la revisión de versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados de San Juan y archivos periodísticos de la época, el investigador examinó cómo determinados discursos de carácter religioso interpelaron e influyeron en discusiones institucionales que competían al ámbito civil y democrático del Estado.

    Rigor científico y proyección global

    La inclusión de este trabajo en Oxford University Press —una de las editoriales más exigentes y respetadas del planeta— se logró tras superar estrictos procesos de evaluación por pares a nivel internacional.

    El investigador explicó que publicar en Oxford University Press implicó atravesar estándares de evaluación extremadamente rigurosos, donde el objetivo no es únicamente valorar el resultado final, sino fortalecer la calidad del conocimiento producido.

    El estudio del doctor Videla no solo aporta una mirada local sobre la historia contemporánea sanjuanina, sino que dialoga directamente con reconocidos especialistas internacionales en historia reciente, estudios de género y secularismo. De este modo, aporta una interpretación original y de gran valor sobre cómo se entrelazan la religión, el Estado y la conquista de derechos en la Argentina contemporánea, consolidando el prestigio de la investigación científica de la UNSJ fronteras afuera.

    Fuente: FFHA

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

     La docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Mónica Chacoma.

    Una investigadora de la UNSJ será la primera mujer argentina en ingresar a una comunidad indígena, en México

    Directora del proyecto, Dra. Paula Mateos, y la vicedirectora, Dra. Silvina Nassif, junto al responsable de Higiene y Seguridad de la FFHA, Sergio Ginbert, el titular de Higiene y Seguridad de la UNSJ, Patricio Bustos, el Instituto Volponi y el sismólogo Dr. Sebastián Correa Otto.

    Prevención sísmica en San Juan: desarrollan un innovador proyecto educativo desde la UNSJ

    El OAFA estrenará un nuevo y avanzado sistema de iluminación que disminuye la contaminación lumínica del cielo.

    El Observatorio Félix Aguilar implementará una innovadora iluminación para proteger el cielo y potenciar la astronomía

    Rocío Caño cumplirá el sueño de representar a San Juan en Virginia State University.

    La historia de la docente de la UNSJ que fue elegida para enseñar español en EEUU: "Quiero que prueben la semita"