Salud Universitaria: lanzan un operativo especial de testeos gratuitos para estudiantes de la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , a través del área de Salud Universitaria dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario y en articulación con el Ministerio de Salud de la provincia, puso en marcha una campaña integral de prevención y detección temprana dirigida a la comunidad estudiantil.

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Bajo la consigna "¡TESTEATE!" , la iniciativa busca promover el cuidado de la salud sexual y reproductiva mediante la realización de estudios rápidos, seguros, confidenciales y totalmente gratuitos.

El operativo está enfocado en la detección temprana de infecciones de transmisión sexual (ITS) y afecciones hepáticas, contemplando testeos para:

Para garantizar la accesibilidad de los estudiantes, la atención se realiza de manera continua sin necesidad de solicitar turno previo.

Días: Todos los jueves.

Todos los jueves. Horario: de 12 a 15,30.

de 12 a 15,30. Lugar: Dirección de Salud Universitaria (25 de Mayo 1661 Oeste, Capital, San Juan).

Dirección de Salud Universitaria (25 de Mayo 1661 Oeste, Capital, San Juan). Requisito único: concurrir con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Un compromiso con el bienestar estudiantil

La articulación entre la universidad y el Ministerio de Salud provincial refuerza el compromiso institucional de garantizar el derecho a la salud pública, la información y la prevención dentro de la comunidad universitaria. Se invita a todos los alumnos a sumarse a esta campaña y realizar sus chequeos periódicos de forma libre y gratuita.

Controles preventivos de Salud

Estos testeos se suman a los operativos de Controles Preventivos que la Dirección de Salud Universitaria realiza en el marco del programa Universidad Saludable. Se realizan períodicamente en las diferentes facultades de la universidad e inlcuyen: control de peso corporal, cálculo del indice de masa corporal, medición de la presión arterial y, medición de glucemia.