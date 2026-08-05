    • 5 de agosto de 2026 - 10:13

    Salud Universitaria: lanzan un operativo especial de testeos gratuitos para estudiantes de la UNSJ

    Esta propuesta de Salud Universitaria, de la UNSJ, busca promover el cuidado de la salud sexual de los jóvenes.

    Salud Universitaria de la UNSJ realizará testeos de enfermedades de transmisión sexual a los estudiantes.

    Salud Universitaria de la UNSJ realizará testeos de enfermedades de transmisión sexual a los estudiantes.

    Foto:

    (Gentileza)

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través del área de Salud Universitaria dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario y en articulación con el Ministerio de Salud de la provincia, puso en marcha una campaña integral de prevención y detección temprana dirigida a la comunidad estudiantil.

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    Bajo la consigna "¡TESTEATE!", la iniciativa busca promover el cuidado de la salud sexual y reproductiva mediante la realización de estudios rápidos, seguros, confidenciales y totalmente gratuitos.

    Salud Universitaria realiza operativos de control de salud en forma peri&oacute;dica entre los estudiantes.

    Salud Universitaria realiza operativos de control de salud en forma periódica entre los estudiantes.

    Diagnóstico rápido de Hepatitis, VIH y Sífilis

    El operativo está enfocado en la detección temprana de infecciones de transmisión sexual (ITS) y afecciones hepáticas, contemplando testeos para:

    • VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)
    • Sífilis
    • Hepatitis

    Estas pruebas permiten obtener resultados en pocos minutos, facilitando el acceso oportuno a tratamientos e información médica especializada.

    Días y horarios del operativo de Salud Universitaria

    Para garantizar la accesibilidad de los estudiantes, la atención se realiza de manera continua sin necesidad de solicitar turno previo.

    • Días: Todos los jueves.
    • Horario: de 12 a 15,30.
    • Lugar: Dirección de Salud Universitaria (25 de Mayo 1661 Oeste, Capital, San Juan).
    • Requisito único: concurrir con Documento Nacional de Identidad (DNI).

    Un compromiso con el bienestar estudiantil

    La articulación entre la universidad y el Ministerio de Salud provincial refuerza el compromiso institucional de garantizar el derecho a la salud pública, la información y la prevención dentro de la comunidad universitaria. Se invita a todos los alumnos a sumarse a esta campaña y realizar sus chequeos periódicos de forma libre y gratuita.

    Controles preventivos de Salud

    Estos testeos se suman a los operativos de Controles Preventivos que la Dirección de Salud Universitaria realiza en el marco del programa Universidad Saludable. Se realizan períodicamente en las diferentes facultades de la universidad e inlcuyen: control de peso corporal, cálculo del indice de masa corporal, medición de la presión arterial y, medición de glucemia.

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