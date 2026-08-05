Con fondos municipales, Rawson terminará la obra de cloacas del Barrio SUTIAGYF

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La Municipalidad de Rawson asumió con recursos propios la finalización de la red de cloacas destinada a las 338 familias que habitan los 52 monoblocks del Barrio SUTIAGYF, una obra que había quedado inconclusa y que hoy registra un avance del 60%.

La intervención fue asumida íntegramente por el municipio, con fondos municipales y la correspondiente autorización de Obras Sanitarias (OS), luego de que la obra quedara sin finalizar. La decisión responde al compromiso de la gestión del intendente Carlos Munisaga de garantizar que proyectos esenciales para la comunidad no queden paralizados y puedan convertirse en soluciones concretas para los vecinos.

El acceso al servicio de cloacas representa una mejora sustancial en las condiciones sanitarias del barrio, además de contribuir al cuidado del ambiente y a una mejor calidad de vida para cientos de familias que durante años esperaron la concreción de esta infraestructura.

El intendente Carlos Munisaga destacó la importancia de continuar con obras que impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad. "Hay obras que no pueden quedar en el abandono, porque detrás de cada una de ellas hay familias que esperan una respuesta. Desde el Municipio decidimos hacernos cargo de esta obra porque entendemos que garantizar servicios esenciales también es una forma de cuidar a nuestros vecinos".

Asimismo, remarcó que "hoy esta obra ya alcanza un 60% de avance gracias al esfuerzo y la inversión de todos los rawsinos. Seguimos demostrando que cuando hay decisión y compromiso, las obras avanzan y las respuestas llegan".