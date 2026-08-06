Con alerta por viento, así estará el tiempo en San Juan este jueves 6 de agosto

El viento volverá a ser el protagonista este jueves 6 de agosto en San Juan. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la provincia tendrá una jornada con cielo variable y condiciones ventosas desde la mañana hasta la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Durante la mañana, el SMN pronostica cielo ventoso, una temperatura cercana a los 9°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento soplará del sector sur con velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas oscilarán entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde, las condiciones ventosas continuarán. La temperatura trepará hasta los 21°C, la máxima prevista para la jornada, con viento del sur de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h. En este tramo del día ya no se esperan precipitaciones.

Hacia la noche, el cielo estará ligeramente nublado , la temperatura descenderá hasta los 8°C y el viento rotará al sudoeste, disminuyendo su intensidad a valores de entre 13 y 22 km/h.

En el resto del área no cordillerana bajo alerta, los vientos serán del sector sur con intensidades entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Alerta por nevada

Cordillera de Calingasta

El área será afectada por nevadas persistentes de intensidad moderada a fuerte . Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas mas bajas la precipitación será en forma de lluvia o lluvia y nieve.

Clima en San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.