    • 5 de agosto de 2026 - 18:58

    La hija de Moyano visitará San Juan para el lanzamiento de las 62 Organizaciones y confrontar con Cabello por la CGT

    El secretario General del SATSAID, Mario Quinteros, confirmó la llegada de la hija del sindicalista de Camioneros. También arribará el secretario General de las 62 en el orden nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El movimiento sindical sanjuanino sumará un nuevo capítulo a su disputa interna con la puesta en marcha de las 62 Organizaciones Peronistas, una estructura histórica del sindicalismo justicialista que buscará convertirse en el espacio de referencia para los gremios que no se sienten representados por la conducción actual de la CGT San Juan.

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    El acto de normalización quedó confirmado para el jueves 13 de agosto y tendrá presencia nacional: llegará a la provincia el secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas a nivel nacional, Marcelo Pariente, y también estará Karina Moyano, secretaria adjunta de la organización e hija del histórico dirigente de Camioneros, Hugo Moyano.

    La presencia de Moyano hija no es un dato menor dentro del escenario gremial local. Su participación representa un respaldo político explícito a la construcción de un espacio que apunta a reunir a sectores sindicales críticos de la actual conducción de la CGT Regional San Juan, encabezada por Eduardo Cabello.

    La llegada de la delegación nacional será interpretada por distintos sectores gremiales como una señal de acompañamiento al armado opositor que comienza a tomar forma de cara a la renovación de autoridades de la central obrera sanjuanina.

    En ese esquema, tres dirigentes locales aparecen como los encargados de darle estructura al espacio: Martín Solazzo, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Mario Quinteros, secretario General del SATSAID; y Lili Sánchez, referente del gremio de Custodios.

    Fue Quinteros quien confirmó la organización del acto y además reveló que el sector ya dio un paso más en su estrategia sindical: solicitaron los requisitos necesarios para poder presentar una lista en las elecciones de la CGT San Juan, previstas para el próximo 25 de agosto.

    De esta manera, el espacio que impulsa la normalización de las 62 Organizaciones no sólo busca consolidarse como una referencia política dentro del sindicalismo peronista, sino también transformarse en una alternativa electoral concreta para disputar la conducción de la central obrera provincial.

    El dirigente del SATSAID viene planteando la necesidad de que los sectores gremiales tengan mayor participación en la definición del rumbo del movimiento obrero sanjuanino y, con este movimiento, intenta canalizar el malestar de los sindicatos que no acompañan la continuidad de Cabello.

    El desembarco de las 62 Organizaciones ocurre en un momento clave del calendario sindical. Apenas unos días antes, el oficialismo de la CGT San Juan realizó el lanzamiento de la lista que encabezará nuevamente Eduardo Cabello, en un acto desarrollado en la sede de AOMA, donde quedó expuesto un amplio respaldo de gremios que acompañan la continuidad del actual secretario General.

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