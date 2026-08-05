    • 5 de agosto de 2026 - 14:47

    La explicación detrás de la decisión que borró el concurso 2022 del Poder Judicial y avanzó con uno nuevo

    El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, sostuvo que, tras cuatro años de vigencia del último proceso, el tribunal entendió que no correspondía volver a prorrogar el orden de mérito.

    image
    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, explicó los fundamentos que llevaron al máximo tribunal a dejar sin efecto el concurso de ingreso al Poder Judicial convocado en 2022 y avanzar con una nueva convocatoria abierta para cubrir cargos administrativos y técnicos de planta permanente.

    Leé además

    la hija de moyano visitara san juan para el lanzamiento de las 62 organizaciones y confrontar con cabello por la cgt

    La hija de Moyano visitará San Juan para el lanzamiento de las 62 Organizaciones y confrontar con Cabello por la CGT

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Marcelo Orrego.-

    Marcelo Orrego hablará por cadena provincial: a qué hora será el mensaje

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según indicó, la decisión respondió a la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos que reúnan los requisitos puedan competir en igualdad de condiciones por un puesto dentro del Poder Judicial, en lugar de mantener vigente por más tiempo el orden de mérito elaborado hace cuatro años.

    "La Corte ha considerado que, después de cuatro años de vigencia del último concurso, corresponde abrir la posibilidad a la ciudadanía para que quienes reúnan las condiciones puedan ser aspirantes a ingresar al Poder Judicial", afirmó Olivares Yapur a DIARIO DE CUYO.

    El presidente del máximo tribunal señaló que los ministros entendieron que una nueva prórroga del concurso de 2022 no era la alternativa más adecuada desde el punto de vista institucional y constitucional.

    "Para seguir cumpliendo con la prerrogativa constitucional, entendimos que no correspondía volver a prorrogar, sino volver a llamar a un concurso y que se presenten todos los ciudadanos que deseen participar y que tengan todos la posibilidad", sostuvo.

    La resolución adoptada por la Corte implica dejar sin efecto el proceso iniciado en 2022 y organizar un nuevo concurso cuyos requisitos, modalidad y cronograma serán informados próximamente a través de los canales oficiales del Poder Judicial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El gobierno relegó el capítulo de tierras para poder tener sesión en el Senado.

    El Gobierno eliminó el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros para destrabar la Ley de Propiedad Privada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la corte de justicia anulo el concurso de ingreso 2022 y convocara a una nueva seleccion para cubrir cargos

    La Corte de Justicia anuló el concurso de ingreso 2022 y convocará a una nueva selección para cubrir cargos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Comienza hoy a debatirse en Diputados la reforma del Banco Central, con presencia de funcionarios

    Comienza hoy a debatirse en Diputados la reforma del Banco Central, con presencia de funcionarios

    javier milei: no tengo contacto con tapia, hay cosas en el manejo de la afa que no me gustaron

    Javier Milei: "No tengo contacto con Tapia, hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron"

    Por Redacción Diario de Cuyo