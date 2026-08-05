La explicación detrás de la decisión que borró el concurso 2022 del Poder Judicial y avanzó con uno nuevo

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, sostuvo que, tras cuatro años de vigencia del último proceso, el tribunal entendió que no correspondía volver a prorrogar el orden de mérito.

El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, explicó los fundamentos que llevaron al máximo tribunal a dejar sin efecto el concurso de ingreso al Poder Judicial convocado en 2022 y avanzar con una nueva convocatoria abierta para cubrir cargos administrativos y técnicos de planta permanente.

Según indicó, la decisión respondió a la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos que reúnan los requisitos puedan competir en igualdad de condiciones por un puesto dentro del Poder Judicial, en lugar de mantener vigente por más tiempo el orden de mérito elaborado hace cuatro años.

"La Corte ha considerado que, después de cuatro años de vigencia del último concurso, corresponde abrir la posibilidad a la ciudadanía para que quienes reúnan las condiciones puedan ser aspirantes a ingresar al Poder Judicial", afirmó Olivares Yapur a DIARIO DE CUYO.

El presidente del máximo tribunal señaló que los ministros entendieron que una nueva prórroga del concurso de 2022 no era la alternativa más adecuada desde el punto de vista institucional y constitucional.

"Para seguir cumpliendo con la prerrogativa constitucional, entendimos que no correspondía volver a prorrogar, sino volver a llamar a un concurso y que se presenten todos los ciudadanos que deseen participar y que tengan todos la posibilidad", sostuvo.