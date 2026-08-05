    • 5 de agosto de 2026 - 14:08

    La Corte de Justicia anuló el concurso de ingreso 2022 y convocará a una nueva selección para cubrir cargos

    El máximo tribunal de San Juan resolvió dejar sin efecto el proceso iniciado hace cuatro años y avanzar con una nueva convocatoria para cubrir cargos administrativos y técnicos de planta permanente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de semanas de expectativa y de intensas deliberaciones internas, la Corte de Justicia de San Juan resolvió poner punto final al concurso de ingreso convocado en 2022 y avanzar con un nuevo proceso de selección para incorporar personal administrativo y técnico a la planta permanente del Poder Judicial.

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    La decisión fue adoptada este miércoles en acuerdo general por el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, junto a los ministros Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima y Adriana García Nieto, con la participación del fiscal General, Guillermo Baigorrí.

    Con esta resolución, el máximo tribunal dejó sin efecto el concurso iniciado en 2022, un proceso que había quedado envuelto en una prolongada incertidumbre tras atravesar las distintas instancias de evaluación. Tuvo una demora que se extendió durante casi cuatro años sin una definición definitiva.

    Tal como había adelantado DIARIO DE CUYO, la Corte venía analizando dos alternativas: extender la vigencia del concurso de 2022 para completar las vacantes pendientes o darlo por concluido y convocar a una nueva selección. Finalmente, los ministros optaron por la segunda opción, cerrando definitivamente un expediente que había generado expectativas entre miles de aspirantes.

    El concurso de 2022 había sido convocado para conformar un orden de mérito destinado a futuras incorporaciones al Poder Judicial. Sin embargo, el proceso se fue prolongando por distintas revisiones y presentaciones administrativas, mientras continuaban produciéndose vacantes en distintas dependencias judiciales.

    Con la decisión adoptada este miércoles, esa discusión quedó saldada. El tribunal resolvió convocar a un nuevo concurso para cubrir cargos de planta permanente de personal administrativo y técnico, dejando sin efecto la convocatoria de 2022. Por el momento, la Corte no difundió el cronograma ni las condiciones del nuevo proceso. Según informó oficialmente, las características, modalidades y fechas del concurso serán dadas a conocer oportunamente a través de los canales oficiales del Poder Judicial de San Juan.

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