Comienza hoy a debatirse en Diputados la reforma del Banco Central, con presencia de funcionarios

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que anunció días atrás el presidente Javier Milei y que el Gobierno envió al Congreso nacional comenzará su recorrido legislativo este miércoles en la Cámara de Diputados , donde asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo para defender la iniciativa.

Debate clave en Diputados: avanzan con un proyecto estratégico sobre las tierras raras en el país

El estreno del debate será en un plenario de las comisiones de Finanzas (presidida por Santiago Pauli ) y de Presupuesto y Hacienda (encabezada por Bertie Benegas Lynch ) a partir de las 15 en el anexo C de la Cámara baja.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del déficit.

"Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos", se indica.

La iniciativa, definida por el propio Milei como "la más importante" de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

"De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda", explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

"En particular, a partir de la sanción de esta iniciativa, nadie podrá ser removido por resistirse a desviar la política monetaria para cumplir objetivos populistas. Se deja de lado el esquema que permite remociones intempestivas que tengan como fin conseguir una mayor laxitud en la política monetaria para estafar al sector privado mediante el impuesto inflacionario y el señoreaje, los cuales constituyen impuestos no legislados", se señala.

"Además, la remoción solo podrá ser decretada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL previa aprobación de ambas cámaras del H. CONGRESO DE LA NACIÓN con una mayoría de DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros presentes", se indica.

En tanto, se deroga el artículo de la Carta Orgánica que "permite al Ministro de Economía, o a su representante, participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio".

"Eliminar la presencia permanente de un representante del Tesoro en las reuniones del directorio constituye una delimitación más clara de influencias", se argumenta.