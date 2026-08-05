Cambió el recibo de sueldo: qué información nueva vas a encontrar y cómo interpretarla

Desde el 1 de junio de 2026, las empresas deben emitir el nuevo modelo de recibo de sueldo establecido por el Decreto 407/2026 y la Ley de Modernización Laboral 27.802. Aunque muchas compañías necesitaron algunas semanas para adaptar sus sistemas de liquidación, el formato ya comenzó a implementarse de manera generalizada.

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La principal novedad es que el documento ya no solo informa cuánto cobra el trabajador, sino también cuánto cuesta ese puesto de trabajo para el empleador y cómo se distribuyen los aportes, contribuciones y demás cargas laborales.

El nuevo modelo presenta la información dividida en cuatro bloques para facilitar su interpretación. El primero reúne los datos identificatorios del empleador y del trabajador . Allí figuran la razón social, CUIT, domicilio fiscal, nombre y CUIL del empleado, categoría laboral, convenio colectivo, fecha de ingreso y antigüedad.

El segundo apartado incorpora un cambio significativo : muestra las contribuciones patronales y el costo laboral total, datos que hasta ahora no aparecían en el recibo. Entre los conceptos incluidos se encuentran los aportes destinados a la seguridad social, obra social, PAMI, ART, cámaras empresariales y otros costos laborales. Cada uno debe indicar la base de cálculo y el monto correspondiente.

En el tercer bloque se detallan todos los conceptos que conforman la remuneración bruta del trabajador . Allí aparecen el sueldo básico, horas extras, comisiones, presentismo, bonificaciones, viáticos, adicionales y conceptos no remunerativos.

Luego se discriminan todas las deducciones aplicadas, como los aportes jubilatorios, obra social, PAMI, cuotas sindicales, embargos, Impuesto a las Ganancias y cualquier otro descuento autorizado.

Por último, el recibo informa la remuneración neta, es decir, el monto que efectivamente percibe el trabajador después de todas las retenciones.

El gráfico que resume el costo laboral

La innovación más visible del nuevo recibo es la incorporación de un gráfico de torta obligatorio. Este esquema permite visualizar cómo se distribuye el costo laboral total entre el salario que recibe el empleado y las distintas cargas sociales.

En el gráfico se representan el salario neto, las contribuciones a la seguridad social, ART, obra social, PAMI, aportes sindicales y contribuciones a cámaras empresariales.

Según el caso, el porcentaje destinado al salario puede representar alrededor del 74% del costo laboral, mientras que el resto corresponde a contribuciones y otros conceptos, aunque esa distribución varía según la actividad y el convenio colectivo aplicable.

La normativa establece que los recibos que no incorporen este gráfico o presenten la información de manera incorrecta no cumplen con los requisitos exigidos.

Aportes y contribuciones: cuál es la diferencia

Uno de los objetivos del nuevo formato es diferenciar dos conceptos que suelen confundirse.

Los aportes son los descuentos que se realizan sobre el salario bruto del trabajador para financiar prestaciones como la jubilación, la obra social, el PAMI o las cuotas sindicales.

Las contribuciones, en cambio, son montos que abona exclusivamente el empleador y que no reducen el salario que recibe el empleado.

Qué busca la reforma

Con este nuevo esquema, el Gobierno apunta a brindar una mayor transparencia sobre el costo laboral y facilitar la comprensión de cómo se compone el salario.

Entre los principales objetivos de la reforma se destacan una mejor identificación de los descuentos, una mayor claridad sobre el destino de los aportes y contribuciones y un formato que simplifique las tareas de auditoría y control.

Sin embargo, especialistas advierten que la incorporación de más información técnica puede generar dudas entre algunos trabajadores, por lo que recomiendan consultar las guías elaboradas por estudios contables o áreas de Recursos Humanos para interpretar correctamente el nuevo recibo.