    • 5 de agosto de 2026 - 09:57

    En conferencia de prensa, el Gobierno dio detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina

    Su llegada será el 8 de noviembre y se extenderá hasta el 11 del mismo mes. El Gobierno celebró la noticia y dio detalles de las ciudades que recorrerá

    Conferencia de prensa.

    Conferencia de prensa.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego del anuncio oficial de la Santa Sede sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional brindó este martes una conferencia de prensa para ampliar los detalles de un viaje que calificó como "histórico". El encargado de responder las consultas fue el canciller Pablo Quirno, acompañado por el secretario de Culto y Civilización, Adrián Ravier.

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    Durante la exposición en Casa Rosada, Quirno confirmó que el Sumo Pontífice llegará al país entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira que también comprenderá Uruguay y Perú, y aseguró que el Gobierno ya trabaja en la organización del operativo que demandará la visita.

    Cómo se gestó la llegada de León XIV

    El canciller sostuvo que el viaje es el resultado de "un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido", impulsado por decisión del presidente Javier Milei, quien extendió la invitación oficial al Papa.

    Quirno recordó que en febrero entregó personalmente esa invitación en el Vaticano y, desde entonces, comenzaron las gestiones conjuntas entre la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno nacional para concretar la visita.

    Las ciudades que recorrerá el Papa

    Aunque el cronograma definitivo será difundido por el Vaticano, el funcionario adelantó que la visita apostólica incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

    Además, informó que en los próximos días se pondrá en marcha una mesa de coordinación entre distintas áreas del Estado para definir cuestiones vinculadas a la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte y la cobertura de prensa.

    En ese marco, el Ejecutivo también firmará un decreto para declarar la visita de León XIV de interés nacional.

    Confirmaron una reunión con Javier Milei

    Quirno confirmó que el Santo Padre mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei durante su estadía en el país.

    "Esta es una visita oficial del Santo Padre y está prevista una reunión con las autoridades argentinas y con el presidente de la Nación", afirmó el canciller, quien recordó que ambos ya habían mantenido un encuentro en Roma.

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