Se conocieron nuevos videos de Facundo Moyano y Candela Arizaga en plena calle

Se los puede ver caminando juntos por la vía pública en las horas previas a la detención.

Se difundieron nuevos videos del episodio por el que fue detenido Facundo Moyano. Las imágenes muestran a la joven de 23 años corriendo semidesnuda y desorientada por las calles de Belgrano, mientras Moyano la persigue.

El fiscal Julián Pistone ordenó la detención de Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad. La joven fue trasladada al Hospital Pirovano, donde el SAME informó que presentaba signos de consumo de drogas.

pic.twitter.com/K9agDf9zLv — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) August 5, 2026 En tanto, los nuevos videos que surgieron muestran los momentos en que el gremialista hijo de Hugo Moyano, corre por Avenida del Libertador detrás de la influencer de 23 años, con el perro de ella en los brazos.