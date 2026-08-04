    • 4 de agosto de 2026 - 21:48

    Facundo Moyano quedó en libertad tras declarar por la denuncia de la influencer Candela Arizaga

    El exdiputado Facundo Moyano fue excarcelado luego de pasar varias horas detenido e imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de declarar durante casi una hora ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El exdiputado había sido detenido tras una denuncia de la influencer Candela Arizaga, aunque la joven negó haber sido agredida y dio una versión diferente sobre lo ocurrido.

    Leé además

    La modelo Candela Arizaga

    Candela Arizaga declaró que Facundo Moyano no le pegó y atribuyó el episodio al consumo de drogas
    Facundo Moyano y Candela Arizaga.

    Facundo Moyano y Candela Arizaga tenían "signos de haber consumido alguna clase de sustancia"

    La Justicia dispuso la excarcelación de Moyano bajo una serie de medidas de restricción, mientras continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

    Al retirarse de la sede judicial, el dirigente fue consultado por la prensa y respondió brevemente: "Está todo aclarado".

    Allanaron el departamento de Facundo Moyano y secuestraron elementos

    Durante la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento que Moyano tiene en el barrio porteño de Belgrano. En el procedimiento, los investigadores encontraron una jeringa y secuestraron dos teléfonos celulares que serán analizados para intentar reconstruir lo ocurrido.

    El expediente se inició luego de un episodio denunciado por Arizaga, quien fue asistida y trasladada para recibir atención médica. El informe médico incorporado a la causa confirmó lesiones en las rodillas y las muñecas de la joven.

    La declaración de Candela Arizaga y la hipótesis del consumo de drogas

    La influencer recibió el alta médica y la Justicia aguarda una nueva ampliación de su declaración para avanzar en la reconstrucción del episodio.

    Según trascendió, Arizaga negó haber sido víctima de una agresión por parte de Moyano y aseguró que la situación se habría desencadenado luego del consumo de estupefacientes.

    Mientras continúan las medidas de prueba, la fiscalía deberá determinar cómo ocurrieron los hechos y si las lesiones constatadas guardan relación con el episodio investigado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Video de Candela Arizaga caminando desorientada.

    Se conoció el video de la joven que estaba con Facundo Moyano: caminaba semidesnuda y desorientada por Belgrano

    Candela Arizaga, la mujer que encontraron caminando desnuda y que vinculan con Facundo Moyano, quien está demorado en una comisaría

    Candela Arizaga, la mujer que encontraron caminando desnuda y que vinculan con Facundo Moyano, quien está demorado en una comisaría

    Facundo Moyano.

    Detuvieron a Facundo Moyano en Belgrano tras un confuso episodio con una joven que salió desnuda a la calle

    escandalo por un senador provincial subio un video tomando mate y usando el celular mientras manejaba

    Escándalo por un senador provincial subió un video tomando mate y usando el celular mientras manejaba

    Por Redacción Diario de Cuyo