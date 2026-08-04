Facundo Moyano quedó en libertad tras declarar por la denuncia de la influencer Candela Arizaga

Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de declarar durante casi una hora ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El exdiputado había sido detenido tras una denuncia de la influencer Candela Arizaga, aunque la joven negó haber sido agredida y dio una versión diferente sobre lo ocurrido.

Facundo Moyano y Candela Arizaga tenían "signos de haber consumido alguna clase de sustancia"

Candela Arizaga declaró que Facundo Moyano no le pegó y atribuyó el episodio al consumo de drogas

La Justicia dispuso la excarcelación de Moyano bajo una serie de medidas de restricción, mientras continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Al retirarse de la sede judicial, el dirigente fue consultado por la prensa y respondió brevemente: "Está todo aclarado".

Durante la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento que Moyano tiene en el barrio porteño de Belgrano. En el procedimiento, los investigadores encontraron una jeringa y secuestraron dos teléfonos celulares que serán analizados para intentar reconstruir lo ocurrido.

Allanaron el departamento de Facundo Moyano y secuestraron elementos

El expediente se inició luego de un episodio denunciado por Arizaga, quien fue asistida y trasladada para recibir atención médica. El informe médico incorporado a la causa confirmó lesiones en las rodillas y las muñecas de la joven.

La declaración de Candela Arizaga y la hipótesis del consumo de drogas

La influencer recibió el alta médica y la Justicia aguarda una nueva ampliación de su declaración para avanzar en la reconstrucción del episodio.

Según trascendió, Arizaga negó haber sido víctima de una agresión por parte de Moyano y aseguró que la situación se habría desencadenado luego del consumo de estupefacientes.

Mientras continúan las medidas de prueba, la fiscalía deberá determinar cómo ocurrieron los hechos y si las lesiones constatadas guardan relación con el episodio investigado.