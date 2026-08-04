    • 4 de agosto de 2026 - 22:31

    Escándalo por un senador provincial subió un video tomando mate y usando el celular mientras manejaba

    El video en el que se lo ve cometiendo la imprudencia al manejar fue subido por él mismo a sus redes sociales. Desató todo un escándalo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El video de un legislador tomando mate y usando el celular mientras manejaba provocó un escándalo en Santa Fe. Se trata del senador provincial por el departamento de San Javier, Oscar Dolzani.

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    Lo insólito del caso, es que fue él mismo quién compartió el video en el que se lo ve cometiendo la imprudencia en sus redes sociales. Después de las repercusiones compartió un descargo pidiendo disculpas.

    En las imágenes se lo observa manejando por una carretera con el mate en una mano y el celular en la otra mientras la persona que viajaba en el asiento del acompañante, lo grababa.

    El video que desató el escándalo

    El funcionario sonreía, bailaba para la cámara y elegía canciones para reproducir en el estéreo. Si bien en un paneo de quién filma, se observa que no había otros autos a la vista en el camino, el accionar del conductor fue imprudente.

    Algunos medios locales indicaron que no se trató de un simple descuido, sino de una estrategia por parte del legislador para levantar su perfil mediático.

    Lo cierto es que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe le comunicaron al funcionario que lo que hizo está mal, y le explicaron las razones por las cuáles no se tiene que hacer.

    El descargo del senador imprudente

    “Errar es de humanos y rectificar es de sabios”, escribió Oscar Dolzani, junto a un video en el que reconoció la imprudencia.

    “En virtud de un video que se hizo viral hace unos días en el que yo iba conduciendo, escuchando música con el teléfono en una mano y el mate en la otra, con el volante, quiero decir que está totalmente mal”, comenzó.

    “Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que pedir disculpas y reconocer los errores es de valientes, me creo en este momento muy valiente, porque la verdad es que he hecho algo muy malo que no se debe hacer”, agregó.

    Por último, el legislador reconoció que su accionar fue peligroso: “Más allá de que pueda explicar de mil formas que no venía nadie en el frente y que no andaba nadie, está mal, muy mal”. Y cerró: “Somos seres humanos y nos equivocamos”.

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