"Busqué en Internet cuántos años me darían si te mato": condenaron a un hombre por amenazar de muerte a su pareja

Un hombre, Gabriel Adrián Molina , fue condenado a tres años de prisión condicional por amenazar de muerte a su pareja durante un violento episodio ocurrido en una vivienda en un barrio, en Rivadavia . La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado , un procedimiento en el que el acusado admite su responsabilidad y acuerda la pena con la Fiscalía, evitando la realización de un juicio oral.

Investigan la muerte de una mujer que fue encontrada con la cabeza enterrada en el patio de su casa

La investigación, a cargo del fiscal Fernando Bonomo , estableció que el hecho ocurrió el domingo 2 de agosto , cerca de las 23:20 . Según la denuncia, el agresor comenzó una discusión porque sospechaba que la mujer le era infiel y le exigió revisar su teléfono celular.

,Ante la negativa de la víctima, el hombre la amenazó con la frase: "Decime la verdad, te estoy dando la oportunidad, porque si me entero te voy a matar. Ya estuve buscando por Internet la pena que me pueden dar si te mato" . Luego la tomó del cabello y se lo tironeó para quitarle el teléfono.

Minutos después, la mujer se dirigió al quincho de la vivienda y encontró al acusado junto a una computadora, con un cuchillo tipo carnicero a su lado. Al verla, volvió a intimidarla al decirle que, si encontraba algo en el celular, la iba a matar, mientras apoyaba una mano sobre el arma blanca.

Frente a esa situación, la víctima escapó hacia la casa de una vecina y llamó al 911 . Efectivos de la Comisaría 13.ª llegaron al lugar, ingresaron con autorización de la mujer y detuvieron al sospechoso.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia, un mecanismo que permite investigar y juzgar con mayor rapidez los delitos cuando el autor es detenido poco después del hecho.

Como parte de la condena, Molina también deberá cumplir una prohibición de acercamiento de al menos 300 metros, fue excluido del hogar y tendrá que utilizar una tobillera, mientras la víctima tendrá en posesión un botón antipánico, un sistema dual de monitoreo electrónico que controla en tiempo real la distancia entre el agresor y la víctima y emite alertas si se incumple la restricción.

Si bien debe cumplir la condena en libertad, el condenado quedó con prisión preventiva, por pedido del fiscal Bonomo, hasta que le coloquen la tobillera electrónica.