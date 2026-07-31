    • 31 de julio de 2026 - 15:40

    Escándalo en Córdoba: un policía fue detenido y otros tres fueron imputados por golpear a dos presos

    El principal acusado ocupaba rango de jefe y fue acusado de vejaciones y falso testimonio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un jefe policial fue detenido en las últimas horas tras ser acusado de haber golpeado a dos presos. El hecho ocurrió en una celda de la comisaría de Villa del Rosario, en la provincia de Córdoba, en enero de este año, pero fue denunciado por las víctimas en mayo durante una audiencia.

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    El acusado es el comisario Oscar Alfredo Rodríguez Senise, jefe de la Patrulla Preventiva de esa ciudad. Además, otros tres efectivos de menor rango también fueron imputados por haber participado presuntamente de la golpiza.

    De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, la medida fue ordenada por la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.

    La Fiscalía lo acusó de haber brindado información falsa al Tribunal de Conducta Policial, de mentir en su declaración, de manipular evidencia judicial para sostener una versión mentirosa de los hechos y de ocultar su accionar.

    El comisario fue imputado por vejaciones, falso testimonio agravado, falsedad instrumental agravada e instigación al falso testimonio.

    El caso

    El hecho denunciado ocurrió a mediados de enero de 2026, cuando dos hombres de 51 y 31 años fueron capturados por los agentes tras haber cometido dos asaltos domiciliarios.

    Fueron trasladados a la comisaría y allí ocurrieron las presuntas agresiones. De acuerdo con la investigación, el comisario y otros tres policías de menor jerarquía que estaban trabajando en ese momento los habrían golpeado en la celda.

    Los detenidos sufrieron lesiones leves y uno de ellos debió ser hospitalizado por un traumatismo en la cabeza. Rodríguez Senise está acusado de haberlo golpeado.

    A su vez, la investigación sostiene que las agresiones tenían como única finalidad darle una “reprimenda” a los detenidos.

    Por el momento, los otros tres policías imputados permanecen en libertad mientras se desarrolla la investigación, aunque deben cumplir con estrictas medidas de control.

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