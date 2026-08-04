Candela Arizaga declaró que Facundo Moyano no le pegó y atribuyó el episodio al consumo de drogas

La investigación por el confuso episodio protagonizado por Facundo Moyano y la modelo e influencer Candela Arizaga sumó un elemento clave este martes, luego de que la joven declarara ante la Justicia que el sindicalista "no le pegó" y asegurara que lo sucedido fue consecuencia del consumo de drogas.

Se conoció el video de la joven que estaba con Facundo Moyano: caminaba semidesnuda y desorientada por Belgrano

Según trascendió de fuentes judiciales, Arizaga prestó declaración en el Hospital Pirovano, donde fue trasladada tras ser encontrada junto a Moyano en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz. Allí afirmó que el dirigente sindical "no le hizo nada" y explicó que el episodio estuvo relacionado con el consumo de estupefacientes , declaración que quedó registrada por la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

Las primeras pericias médicas respaldan, por el momento, esa versión. La médica legista que examinó a la influencer constató únicamente un raspón en una de sus rodillas, lesión que habría sido producto de una caída mientras corría.

A pesar de este testimonio, la causa judicial sigue su curso. El expediente está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, Moyano continúa detenido en la Comisaría Vecinal 13A, imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Como parte de la investigación, la fiscalía solicitó el allanamiento del departamento ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, lugar donde se habría iniciado el episodio. El inmueble permanece bajo custodia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Además, el sindicalista se negó a someterse a la extracción de sangre y orina requerida para determinar si había consumido drogas. Durante las últimas horas también fue trasladado a la Oficina Central de Identificación de la Ciudad para el proceso de fichaje y verificación de antecedentes, antes de ser derivado a una alcaidía porteña.

Cómo continúa la investigación

El testimonio de Candela Arizaga no implica el cierre automático de la causa ni la desvinculación de Facundo Moyano. De acuerdo con fuentes judiciales, el delito de privación ilegítima de la libertad es de acción pública, por lo que la fiscalía puede continuar con la investigación independientemente de la postura que adopte la presunta víctima.

En las próximas horas, el Ministerio Público Fiscal deberá reunir las pruebas necesarias para realizar la audiencia de intimación del hecho, plazo que puede extenderse hasta 48 horas según lo establece el procedimiento vigente. A partir de esa instancia se definirá si el imputado recupera la libertad, queda sujeto a medidas restrictivas o si la fiscalía solicita la prisión preventiva.

Como parte de las medidas ordenadas, también se dispuso la intervención del Equipo de Intervención Domiciliaria del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, integrado por profesionales especializados en la asistencia a víctimas en situación de vulnerabilidad, quienes deberán entrevistar a Arizaga para incorporar nuevos elementos a la investigación.