    • 4 de agosto de 2026 - 09:16

    Candela Arizaga, la mujer que encontraron caminando desnuda y que vinculan con Facundo Moyano, quien está demorado en una comisaría

    Se trata de una joven rosarina de 23 años, que es creadora de contenido y tuvo un pasado amoroso con L-Gante.

    Candela Arizaga, la mujer que encontraron caminando desnuda y que vinculan con Facundo Moyano, quien está demorado en una comisaría

    Candela Arizaga, la mujer que encontraron caminando desnuda y que vinculan con Facundo Moyano, quien está demorado en una comisaría

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    El exfuncionario e hijo del sindicalista, Facundo Moyano, se encuentra demorado tras un amplio operativo policial por presunta agresión a su novia, Candela Arizaga, quien fue asistida por la policía por estar corriendo desnuda con un aparente brote psicótico.

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    Video de Candela Arizaga caminando desorientada.

    Se conoció el video de la joven que estaba con Facundo Moyano: caminaba semidesnuda y desorientada por Belgrano
    Facundo Moyano.

    Detuvieron a Facundo Moyano en Belgrano tras un confuso episodio con una joven que salió desnuda a la calle

    La primera información que trascendió indica que la joven denunció que Moyano la habría agredido físicamente y aún están a la espera del análisis médico. Además, habría confesado estar consumiendo estupefacientes desde hacía días.

    De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una joven de 23 años, oriunda de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Es creadora de contenido, modelo y ex pareja del cantante de RKT, L-Gante.

    Candela Arizaga y Facundo Moyano habrían iniciado una relación a principios de este año y su vínculo trascendió a la prensa en febrero, tras ser captados por los medios "a los besos". Sin embargo, nunca hicieron público su noviazgo.

    No es el primer acercamiento que Candela tiene con la farándula. A principios de 2024, la modelo protagonizó un romance público con el cantante L-Gante, cuando este se encontraba separado de Wanda Nara. Su vínculo finalizó en abril de ese mismo año.

    Otro de los rumores la vinculó con el futbolista Enzo Fernández, cuando él estaba separado de su actual pareja, Valentina Cervantes. Sin embargo, nunca se confirmó del todo.

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