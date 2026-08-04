Piden 14 años de cárcel para el albañil acusado de abusar de una joven con discapacidad en un hotel de San Juan

La causa por el presunto abuso sexual de una joven con discapacidad en un hotel de San Juan dio un nuevo paso judicial. La Justicia resolvió elevar el expediente a juicio oral y público, donde el Ministerio Público Fiscal pedirá una condena de 14 años de prisión para el acusado, el albañil Mario Paco Ibarra, un ciudadano boliviano de 38 años que residía en Mendoza.

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La novedad fue confirmada por el fiscal Mariano Juárez, quien explicó que la investigación ya concluyó y que la acusación fue admitida durante la audiencia de control de acusación, por lo que ahora solo resta que la Oficina Judicial fije la fecha del debate.

"En esta instancia procesal se ha presentado la acusación, se ha celebrado la audiencia de control de acusación y la causa pasa a debate oral y público. Solo resta que la Oficina Judicial determine la fecha", señaló el fiscal.

Juárez confirmó que la acusación es por el delito de abuso sexual con acceso carnal y adelantó que solicitará una pena de 14 años de prisión.

No obstante, evitó brindar mayores detalles sobre el hecho debido a que la causa involucra a una víctima con discapacidad y se encuentra próxima al juicio.

"Estamos hablando de una víctima con discapacidad. Fue engañada por el imputado, quien la llevó a un hotel. Por prudencia y para resguardar el proceso, no voy a dar más precisiones", explicó.

Colaboradora Carolina Calderón, ayudante fiscal Natalia Villavicencio y fiscal Mariano Juárez, UFI ANIVI.

El acusado seguirá preso hasta el juicio

El fiscal también confirmó que Ibarra continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, ya que la prisión preventiva fue renovada hasta la finalización del debate oral.

Según indicó, el imputado permanece detenido desde que fue localizado en la provincia de Mendoza, donde vivía y trabajaba, luego de que la investigación permitiera establecer su paradero.

"Se lo encontró en Mendoza, fue detenido allí y desde entonces se ha ido renovando la prisión preventiva. La investigación demandó tiempo porque hubo que realizar numerosas pericias", sostuvo Juárez.

Además, precisó que la defensa no se opuso a la continuidad de la medida cautelar y que el Ministerio Público solicitó mantenerla para garantizar el normal desarrollo del proceso.

Ayudante Maira Elias y defensora oficial Sandra Leveque.

Cómo ocurrió el hecho investigado

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió después de que el acusado conociera a la joven a través de TikTok. La Fiscalía sostiene que, aprovechándose de su discapacidad intelectual, la convenció para encontrarse con él y luego la llevó hasta el Hotel Brescia, en la ciudad de San Juan, donde habría cometido el abuso sexual.

La denuncia dio origen a una investigación que incluyó declaraciones testimoniales, pericias médicas y psicológicas, además de otras medidas probatorias que permitieron avanzar con la acusación.

Semanas atrás, la Justicia también rechazó un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, que pretendía que el imputado cumpliera la medida cautelar en la vivienda de un familiar en Luján de Cuyo.

Un antecedente penal en Mendoza

Durante la audiencia, el fiscal confirmó además que Mario Paco Ibarra registra un antecedente penal en Mendoza, aunque aclaró que no está relacionado con delitos sexuales.

Se trata de una condena de ejecución condicional por amenazas, por lo que ese antecedente no guarda similitud con el hecho que será juzgado en San Juan.

Con la elevación a juicio ya resuelta, la causa quedó a la espera de que la Oficina Judicial establezca la fecha en la que comenzará el debate oral, instancia en la que el Ministerio Público buscará demostrar la responsabilidad penal del acusado y obtener una condena de 14 años de prisión.